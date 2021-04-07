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65PUS6753/12
Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die hohe 4K UHD-Auflösung auf einem Smart-TV, der kinderleicht zu bedienen ist. Greifen Sie mit SAPHI sofort auf Ihre Lieblingsinhalte zu. Die Bilder sind dank Pixel Precise Ultra HD fließend und kristallklar und entfalten durch Ambilight eine ganz besondere Wirkung.
164 cm (65") Fernseher mit Ambilight
1100 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
SAPHI ist ein schnelles, intuitives Betriebssystem, mit dem die Verwendung Ihres Philips Smart TV ein ganz besonderes Erlebnis wird. Genießen Sie hervorragende Bildqualität und erhalten Sie mit einem Klick Zugriff auf eine klare Menüführung. Bedienen Sie Ihren Fernseher mit Leichtigkeit und navigieren Sie schnell zu den beliebtesten Philips Smart TV-Apps wie YouTube, Netflix und viele mehr.
Die Schönheit eines 4K Ultra-HD-Fernsehers zeigt sich in jedem Detail. Philips Pixel Precise Ultra HD konvertiert jedes Bild in beeindruckende UHD-Auflösung auf Ihrem Bildschirm. Genießen Sie flüssige, scharfe Bilder und hervorragende Kontraste. Erleben Sie dunklere Schwarz- und hellere Weißtöne, lebendige Farben und natürliche Hauttöne – jedes Mal und von jeder Quelle.
Mit der vierfachen Auflösung von Full HD erhellt Ultra HD Ihren Bildschirm mit mehr als 8 Millionen Pixeln und unserer einzigartigen Ultra Resolution-Skalierungstechnologie. Erleben Sie bessere Bildqualität, unabhängig vom ursprünglichen Inhalt, und genießen Sie ein schärferes Bild mit überragender Tiefe, starkem Kontrast, natürlichen Bewegungen und lebendigen Details.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.6
von 5
75
Bewertungen
ronaldo1959
07/04/2021
Deutschland
klasse fernseher
super nur die technik ist für ältere wie wir ein wenig verwirrend
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6700 series 65PUS6753 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-04-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2019-04-07
Jacki50
01/01/2019
Deutschland
Sehr Gut
Dieser Fernseher Hat Sehr Gutes Bild und Töne und noch Leicht zu Bedienen und macht keine Probleme Und Gutes Desgin
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Hazumi
16/12/2018
Deutschland
Top Gerät
Der Smart TV ist sehr reichlich ausgestattet , die Bildqualität ist sehr gut , vorallen wenn man eine PS4 darüber laufen lässt , ist das einfach nur phantastisch . Über den Tonqualität kann ich nichts sagen , da der TV über eine Soundbar von Philips per HDMI-kabel verbunden ist .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.
Die Kompatibilität ist nur bei Android 4.2 mit Wi-Fi Miracast-Unterstützung gegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Geräts.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.