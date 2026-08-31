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Eleganter, unwiderstehlicher Look
Philips WhiteVision ultra mit der neuesten Beschichtung strahlt beeindruckendes weißes Licht aus. Dies sind die weißesten Halogenlampen aus unserem Portfolio mit Straßenzulassung und die perfekte Wahl, wenn Sie nach einem coolen, eleganten Look suchen.
Lampentyp: HIR2
12 V, 55 W
Bis zu 60 % mehr Sicht
Strahlend weißes Licht
Anzahl der Lampen: 1
Die Philips WhiteVision ultra Scheinwerferlampen revolutionieren den Look Ihres Autos mit elegantem, weißem Licht. Die richtige Wahl für ein gut beleuchtetes und stilvolles Fahrerlebnis!
Philips WhiteVision ultra wurde speziell für Fahrer entwickelt, die ihren Halogenscheinwerfern die Optik einer LED-Beleuchtung verleihen möchten. Die WhiteVision ultra Lampen sind unsere weißesten straßenzugelassenen Lampen und sorgen durch die verbesserte Beschichtungstechnologie für einen atemberaubenden Look der Scheinwerfer.
WhiteVision ultra Scheinwerferlampen sind ECE-zertifiziert – für helles, weißes Licht auf der Straße. Die Fahrer erhalten einen frischen Look und straßenzugelassene Lampen, die alle entsprechenden Vorschriften erfüllen. Ohne die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer zu gefährden, sorgen sie für optimale Sichtbarkeit.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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