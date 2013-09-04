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Eingestellt

Radiowecker

AJH5100/12

3.4

| (11) Bewertungen

Aufwachen und Einschlafen mit dem Klang der Natur

Erfüllen Sie Ihr Schlafzimmer mit den beruhigenden Klängen der Natur oder mit Melodien. Wählen Sie aus einer Liste aus, und verwenden Sie einen von 20 Klängen als Alarm, oder nutzen Sie den Sleep Timer mit langsamer Ausblendung der Musik. Der Philips Radiowecker bietet zudem buntes, stimmungsvolles Licht.

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie zudem buntes, stimmungsvolles Licht

Aufwachen und Einschlafen mit dem Klang der Natur

  • Beruhigender Sound

  • Alarm, natürlicher Sound

  • Anschließen und einstellen

20 Naturklänge und Melodien für sanftes Einschlafen und Aufwachen

20 Naturklänge und Melodien für sanftes Einschlafen und Aufwachen

Damit Sie wirklich eine "Gute Nacht" erleben. Die integrierten 20 Klänge unterstützen Sie dabei, besser einzuschlafen und sanft aufzuwachen. Aus den angebotenen Klängen können Sie 15 auswählen, die eine besonders beruhigende Atmosphäre in Ihrem Schlafzimmer schaffen und Sie in einen tiefen und erholsamen Schlaf sinken lassen. Schlummern Sie ein zu den Klängen der Natur, wie beispielsweise Regentropfen oder den Geräuschen des Waldes, zu Umgebungsgeräuschen wie Herzschlägen und Windspielen oder zu speziell komponierter Musik, die Sie in Schlafstimmung versetzt. Wachen Sie am Morgen erfrischt zu einem von fünf Klängen auf, z. B. Glockengeläut und Vogelzwitschern. Neben dem großen Angebot von Klängen können Sie natürlich auch den Standard-Weckton oder das Radio auswählen.

Beruhigender Sleep Timer mit langsamer Ausblendung der Musik

Beruhigender Sleep Timer mit langsamer Ausblendung der Musik

Mit diesem beruhigenden Sleep Timer können Sie entsprechend Ihrer regulären Einschlafzeit einstellen, wann die Musik langsam ausgeblendet werden soll. Der Sleep Timer bietet verschiedene Energiesparfunktionen und unterstützt Sie zudem dabei, ganz sanft in den Schlaf zu gleiten, da Sie die Lautstärke nun nicht mehr leiser stellen müssen oder die Hintergrundmusik nicht mehr plötzlich abbricht, wenn Sie gerade einschlafen.

Buntes, stimmungsvolles Licht ganz nach Ihrem Geschmack

Buntes, stimmungsvolles Licht ganz nach Ihrem Geschmack

Farben und Licht können einen Einfluss darauf haben, wie Sie sich fühlen. Mit einer Kombination fühlen Sie sich vielleicht energiegeladen, mit einer anderen hingegen ruhig. Farbiges Licht ist außerdem unbestreitbar ansprechend und kann daher jeden Raum interessanter machen. Dieser Radiowecker verfügt über buntes, stimmungsvolles Licht, das mehr als 32.000 Farben erzeugen kann – wodurch Sie aus einer Fülle an Farbtönen wählen können, egal ob Sie ein Licht möchten, das zu Ihrer Stimmung oder zu Ihrer Einrichtung passt.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.4

von 5

11

Bewertungen

2

04/09/2013

Italia

Italia

sveglia eccellente

Radio sveglia dal design eccellente. bellissimi i suoni della natura!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJH5100 Radiosveglia verfasst

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Diese Bewertung wurde für AJH5100 Radiosveglia verfasst

16/08/2012

Deutschland

Deutschland

Sieht super aus, Bedienung ist aber kompliziert und schlecht erklärt!

Leider kann ich in der Bedienungsanleitung nirgendwo einen Hinweis finden wo und wie ich, zum Beispiel für das Wochenende die Weckfunktion deaktivieren kann ohne alle Parameter zu verstellen die man am Montag wieder braucht!

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Diese Bewertung wurde für AJH5100 Radiowecker verfasst

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Diese Bewertung wurde für AJH5100 Radiowecker verfasst

16/06/2013

België

België

Excellent achat

Il est dommage que la lumiere ne soit pas en parallele de la fonction de reveil ou d'endormissement pour le reste excellent produit

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Diese Bewertung wurde für AJH5100 Clock Radio verfasst

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Diese Bewertung wurde für AJH5100 Clock Radio verfasst

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