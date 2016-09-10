ICH LIEBE MUSIK ________________ Musik spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben. Es gibt zwar auch Momente, in denen die akustische Qualität eher zweitranging ist. Wenn ich aber bewusst etwas anhöre, betrachte ich mich als sehr anspruchsvoll. Da mache ich gerade beim Klang ungern Abstriche. Klassische Musik mit leisen Tönen möchte ich ebenso differenziert genießen können wie die ganz großen Orchestereinsätze. Soundtracks müssen mich einfach mich einfach mit ihrer geballten Wucht umhauen oder mit sanften Klängen verzaubern. In anderen Stimmungen muss es ordentlich krachen: Da brauche ich Heavy Metal, Pop, Rock oder treibende Rhythmen. Meine musikalischen Vorlieben sind breit gefächert. Je nach Stimmung genieße ich alles: Blues, Jazz, Rock, Pop, Klassik, Punk, Heavy Metal, Folk… DER IDEALE LAUTSPRECHER ________________ Meine Musiksammlung befindet sich dieser Tage weitgehend auf dem Rechner und mobilen Geräten wie iPod und Smartphone. Natürlich gibt es auch noch eine kleine, wohlsortierte Plattensammlung, eine Reihe ganz besonderer CDs und ja, aus nostalgischen Gründen auch die eine oder andere Musikkassette. Allerdings werden all jene nur zu besonderen Gelegenheiten überhaupt hervorgeholt. Die Inhalte sind längst digitalisiert. Sollen es die Charts sein, greife ich auch gern auf Internetradio-Sender zurück; und auf das Streamen von Musik über Spotify möchte ich auch nicht mehr verzichten. Dementsprechend knifflig gestaltete sich die Suche nach dem richtigen Lautsprecher. Denn für all das suchte ich genau eine einzige Abspielmöglichkeit. Und die habe ich nun gefunden: Der Philips Fidelio A3 ist als kompakter Wireless-Lautsprecher wirklich ideal in kleineren Räumen oder auf dem Schreibtisch einsetzbar. OPTIK ________________ Die schlichte Eleganz und das innovative, rautenförmige Design sind eine Augenweide: schwarz, schlicht, edel mit dem dezenten Philips Fidelio-Schriftzug auf der silbernen Oberfläche aus gebürstetem Aluminium. Man sieht darauf keine unschönen Fingerspuren. Eventueller Staub ist mit einem weichen, trockenen Tuch schnell beseitigt. Egal, wo man den A3 Lautsprecher platziert, der Blick wird unweigerlich von den hochwertigen Materialien und dem ungewöhnlichen Gesamtlook angezogen. Zwar lässt sich der Lautsprecher durchaus unauffällig in die eigene Einrichtung integrieren, bei mir hat er jedoch einen prominenten, gut sichtbaren Platz auf dem Schreibtisch erhalten. Hinschauen und Wahrnehmen sind ausdrücklich erwünscht! Durch seine kompakte Form ist der Philips Fidelio allerdings durchaus flexibel einsetzbar und kann einfach mitgenommen werden, z.B. in andere Zimmer, auf die Terrasse oder in den Fitness-Raum. INSTALLATION ________________ Davor braucht man sich auch als technisch nicht so versierter Mensch nicht fürchten: Man lädt die kostenlose App herunter und folgt den angegebenen Schritten. Die Begleitung durch den Installationsprozess ist kinderleicht und anschaulich. Wichtig ist, dass man eine Verlängerungsschnur für das etwas kurz geratene Stromkabel und das Passwort für das WLAN-Netzwerk parat hat. Ersteres ist nicht unbedingt negativ zu sehen: Wer mit Steckdosen gut vorgesorgt und diese sinnvoll platziert hat, ist vermutlich eher dankbar dafür, kein Endloskabel verstecken zu müssen. Innerhalb von wenigen Minuten ist der Lautsprecher dann auch schon einsatzbereit. Es kann losgehen! Rock'n roll! BETRIEB ________________ Mit der App greift man nun über Smartphone oder Tablet auf die Inhalte zu: Damit liegt die gesamte eigene Musikdatenbank unter den eigenen Fingerspitzen. Man zieht die gewünschte Quelle per Drag-and-drop auf den gewünschten Lautsprecher – viel einfacher und bequemer geht es wirklich nicht! Ungemein vorteilhaft ist, dass man nicht auf bestimmte Hersteller festgelegt wird: Es ist letztendlich egal, welche Geräte man verwendet, MacBook, iPod, iPad oder iPhone funktionieren ebenso reibungslos wie die Wiedergabe von einem PC, CD-Player, einem Android-Smartphone oder einem anderen mp3-Player. Hervorragend! Das einzige, was leider nicht gelang, war die Steuerung über das Amazon Kindle Fire HD, weil man nicht auf den entsprechenden Store zum Herunterladen der App zugreifen kann. KLANGQUALITÄT ________________ Das A und O beim Lautsprecherkauf ist der Klang. Kann er auch anspruchsvolle Ohren überzeugen? Lohnt sich die Anschaffung? Klare Antwort: In kleineren Räumen ja! Der Philips Fidelio A3 überzeugt mich mit seiner herausragenden Klangqualität und dem vollen Stereoton auf ganzer Linie. Die wOOx-Technologie vermittelt Bass. Klassische Musik klingt fein nuanciert und dynamisch. Wer jedoch viel Wert auf Bässe legt oder einen Saal beschallen will, sollte lieber die größeren Geräte dieser Serie, den Philips Fidelio A5 oder den Philips Fidelio A9, der sogar aus zwei Lautsprechern besteht, ins Auge fassen. FAZIT ________________ Die Zukunft des Musikgenusses liegt im Streaming. Heutzutage besitzt jeder Mensch eine Vielzahl von Geräten und Speichermedien. Die herstellerungebundene, drahtlose Übertragungsmöglichkeit von mobilen Geräten oder auch direkt von Online-Radiosendern ist auf jeden Fall ein Sprung in die Zukunft. Wer kleine Räume mit wenig Platz sein Eigen nennt oder eine flexible Lösung zum Mitnehmen sucht, wird mit diesem Wireless Lautsprecher vollauf zufrieden sein. Die Audioqualiät ist sehr gut; das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. So genießt man Musik heute!