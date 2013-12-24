Zugegeben, etwas skeptisch war ich schon, nachdem ich die Rezensionen zu diesem Lautsprecher gelesen hatte. Viele User waren ja unzufrieden mit der App „Air Studio“. Um es gleich vorwegzunehmen: Die App bzw. die neue Firmware funktioniert bei mir problemlos und ich kann das Gerät jedem ohne Einschränkung empfehlen. Aber der Reihe nach: Auch wenn es bei einem Lautsprecher vor allem auf den Klang ankommt, war ich doch begeistert, als ich das Gerät auspackte: Der A5 sieht einfach toll aus! Oberseite seitlich aus gebürstetem Aluminium, kein billiger Kunststoff im Alu-Design. Die Front ist mit Stoff bespannt, sodass das Gerät vom Design eigentlich in jede Umgebung passt, egal ob modern oder eher verspielt oder klassisch- jedenfalls sieht es in meiner Wohnung sehr gut aus. Alles ist top verarbeitet, wie ich es bei dieser Preisklasse auch erwarte. Stabil ist es auch und das relative hohe Gewicht der Box finde ich gut. Leicht ist bei Smartphones oder Laptops sicher gut, bei Lautsprechern wohl eher nicht… Als nächstes habe ich auf meinem iPad und Galaxy SII die „Air Studio“-App installiert. Und alles mit der beigelegten Kurzanleitung eingerichtet. Die Einbindung in mein Netzwerk (ASUS-Router) ging schnell und unkompliziert. Eine aktualisierte Firmware habe ich natürlich gleich installiert. Mit der App kann Musik von meinen beiden Geräten drahtlos über das Philips-Gerät gestreamt werden, und das mit wirklich sattem Sound. Laut, kräftige Bässe, nicht übersteuert. Ihr werdet auch begeistert sein! Ich habe mich auch über das Handling des Internetradios gefreut: Über TuneIn kann man 5 Favoriten abspeichern, die sich dann direkt am Gerät wiedergeben lassen, ohne dass ihr die App starten müsst, ihr braucht also hierfür kein Smartphone oder Tablet. Auch die Lautstärke kann am Gerät eingestellt werden. Übrigens: Wenn die Musik läuft, man also ein Album wiedergibt oder eine Playlist erstellt hat, kann man die App auf dem Mobilgerät schließen und das iPad/Smartphone für etwas Anderes verwenden, was offensichtlich in früheren Versionen nicht ging. iPad und Co. sind also nicht blockiert. Einsetzen lässt sich die Fidelio A5 vielseitig. Ich höre damit im Arbeitszimmer und manchmal im Bad Musik, im Wohnzimmer steht meine Anlage. Hätte ich nicht Angst um das schöne Gerät, würde ich es auch zur Gartenparty mitnehmen oder in der Schule (ich bin Lehrer) als Aktivbox für den Laptop (mit 3,5 mm Klinkenstecker) nutzen. Was würde ich mir noch wünschen? Die anderen angebotenen Dienste (z.B. Spotify und Deezer) nutze ich nicht, aber toll wäre es, wenn ich meine Musik von Google Play zum Gerät streamen könnte! Seit ich Google Play nutze, habe ich auf dem iPad nämlich wegen des begrenztem Speichers nicht mehr so viel Musik ( im Gegensatz zum Smartphone). Ein Equalizer, wie bei anderen Playern auch mit verschiedenen Voreinstellungen, wäre sinnvoll, auch wenn man natürlich die Höhen und Bässe mit der App verstellen kann.