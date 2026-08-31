Sauberes Wasser so einfach wie nie

Das Mikrofiltrationssystem in diesem Wasserfilter reduziert die Belastung durch flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und Pestizide und beseitigt bis zu 99 % von Chlor und Blei für gesundes und schmackhaftes Trinkwasser*. Außerdem wird die Wasserhärte verringert.