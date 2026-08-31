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Eingestellt

Filterkartusche

AWP201/10

Sauberes Wasser so einfach wie nie

Das Mikrofiltrationssystem in diesem Wasserfilter reduziert die Belastung durch flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und Pestizide und beseitigt bis zu 99 % von Chlor und Blei für gesundes und schmackhaftes Trinkwasser*. Außerdem wird die Wasserhärte verringert.

Alle Vorteile anzeigen

Weniger Blei und Chlor dank Mikrofiltrationssystem

Sauberes Wasser so einfach wie nie

Entsorgen Sie einfach den einteiligen Filter nach dem Gebrauch

Praktische und sichere Entsorgung des einteiligen Filters nach der Verwendung, um Sekundärverschmutzung zu vermeiden.

Verringert effektiv Blei, Pestizide, VOCs und Chlor

Das 4-stufige Filtersystem besteht aus Vliesgewebe, Aktivkohlegranulat, Harz und einer weiteren Schicht Vliesgewebe, sodass Pestizide, Chemikalien, Mikroplastik und bis zu 99 % Blei* und Chlor effektiv entfernt werden und Sie klares und rein schmeckendes Trinkwasser erhalten. Außerdem wird die Wasserhärte verringert.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Auf Basis der Testergebnisse der internationalen Prüf- und Zertifizierungsagentur BV im Labor. Die Reduzierung von wasserlöslichem Blei beträgt selbst dann noch 88 %, wenn der Filter das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.