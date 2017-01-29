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CD-Soundmachine

AZ127/12

3.5

| (17) Bewertungen

Genießen Sie Ihre Musik überall

Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit dem eleganten tragbaren AZ127 können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einfachen Bedienfunktionen genießen.

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Genießen Sie Ihre Musik überall

  • CD

  • Kassette

CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, wählen Sie nur noch einen der zwei Modi aus und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

Autostop-Kassettendeck

Autostop-Kassettendeck

0

20 CD-Titel programmierbar

Über die CD-Programmierfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.5

von 5

17

Bewertungen

3

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Produkt!

Das Gerät wird für das Abspielen von 3 Fragezeichen CD's für die Kinder zum einschlafen genutzt. Erfüllt dafür alle Anforderungeb und kann super mit in den Urlaub genommen werden.

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Diese Bewertung wurde für AZ127 CD-Soundmachine verfasst

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17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

great CD and Music Cassette Player

it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.

Vorteile

works very well

Nachteile

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Diese Bewertung wurde für AZ127 CD Soundmachine verfasst

Datum der Benutzung 2020-04-17

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Datum der Benutzung 2020-04-17

27/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Its perfect for what i wanted.

Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.

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