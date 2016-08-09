Eingestellt
Genießen Sie Ihre Musik überall
Das elegante und tragbare Gerät AZ1834 ermöglicht es Ihnen, Ihre auf tragbaren Musik-Playern gespeicherten MP3/WMA Musiksammlungen ohne Kopfhöher anzuhören.
USB
Die kompakten Stereo-Lautsprecher garantieren qualitativ hochwertigen Full-Range-Sound und völlige Unabhängigkeit. Genießen Sie mit integrierten Stereo-Lautsprechern jederzeit und überall ganz komfortabel Ihre Musik.
Der MP3 Line-In-Anschluss ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten über Ihr Audiosystem. Hierzu schließen Sie einfach Ihren tragbaren MP3-Player an die integrierte MP3 Line-In-Buchse des Audiosystems an, und schon können Sie die ausgezeichnete Klangqualität bei der Wiedergabe Ihrer Lieblingsmusik vom MP3-Player genießen.
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.8
von 5
22
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Michele1985
09/08/2016
Italia
Buona qualità del suono, robusto e durevole.
Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.
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Diese Bewertung wurde für AZ1834 Stereo CD verfasst
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justine62
15/07/2012
France
produit fiable et performant
c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.
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Diese Bewertung wurde für AZ1834 Lecteur de CD verfasst
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Gijs56
21/05/2012
Nederland
Dit product voldoet uitstekend
We hebben deze radio/cd speler gekocht voor gebruik op vakantie. Zowel de radio als de cd speler brengen het beoogde resultaat
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ1834 CD-soundmachine verfasst
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