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Eingestellt

CD-Soundmachine

AZ1834/12

3.8

| (22) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie Ihre Musik überall

Das elegante und tragbare Gerät AZ1834 ermöglicht es Ihnen, Ihre auf tragbaren Musik-Playern gespeicherten MP3/WMA Musiksammlungen ohne Kopfhöher anzuhören.

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie Ihre Musik überall

  • USB

Full-Range-Lautsprecher für eindringlichen, dynamischen Sound

Full-Range-Lautsprecher für eindringlichen, dynamischen Sound

Die kompakten Stereo-Lautsprecher garantieren qualitativ hochwertigen Full-Range-Sound und völlige Unabhängigkeit. Genießen Sie mit integrierten Stereo-Lautsprechern jederzeit und überall ganz komfortabel Ihre Musik.

Line-In-Anschluss für die tragbare Musikwiedergabe

Der MP3 Line-In-Anschluss ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten über Ihr Audiosystem. Hierzu schließen Sie einfach Ihren tragbaren MP3-Player an die integrierte MP3 Line-In-Buchse des Audiosystems an, und schon können Sie die ausgezeichnete Klangqualität bei der Wiedergabe Ihrer Lieblingsmusik vom MP3-Player genießen.

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

22

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

1

09/08/2016

Italia

Italia

Buona qualità del suono, robusto e durevole.

Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ1834 Stereo CD verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ1834 Stereo CD verfasst

15/07/2012

France

France

produit fiable et performant

c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ1834 Lecteur de CD verfasst

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Diese Bewertung wurde für AZ1834 Lecteur de CD verfasst

21/05/2012

Nederland

Nederland

Dit product voldoet uitstekend

We hebben deze radio/cd speler gekocht voor gebruik op vakantie. Zowel de radio als de cd speler brengen het beoogde resultaat

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ1834 CD-soundmachine verfasst

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