Eingestellt
AZ1880/12
Coole Sounds – mit Stil
Mit der Philips CD-Soundmachine können Sie Ihre digitale Musik aus Ihrem tragbaren Audio-Player befreien und in kraftvollem Sound genießen – jederzeit und überall! Mit USB Direct und der digitalen MP3-Aufnahmefunktion lassen sich Aufnahmen auf Knopfdruck und ohne PC erstellen.
5 W
CD-Ripping
Digitaler Tuner
Schließen Sie den USB-Massenspeicher einfach an den USB-Anschluss Ihres Philips Audiosystems an, und übertragen Sie Ihre Lieblingsmusik von CD auf Ihr USB-Gerät oder Ihren MP3-Player. Ein Tastendruck genügt, kein Computer notwendig.
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.
3.4
von 5
28
Bewertungen
Webster
24/02/2012
Deutschland
Preis-Leistung-perfekt
Ein sehr modern gestaltetes, einfach zu bedienendes Gerät mit einwandfreiem Klang. Nach eingehender Suche und Vergleich vieler Internet-Angebote habe ich hiermit genau die richtige Wahl getroffen. Das Gerät würde ich jederzeit weiterempfehlen. Ich bin selbst, wie man auch lesen kann, sehr begeistert!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ1880 CD-Soundmachine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ1880 CD-Soundmachine verfasst
Juul
03/04/2015
België
Verifizierter Käufer
Mooi design, werkt prima en heeft heel mooi en warm geluid.
Deze soundmachine, met afstandsbediening, heeft vele mogelijkheden. Toestel werkt perfect en is een echte aanrader.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ1880 CD-soundmachine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ1880 CD-soundmachine verfasst
Bas2013
13/06/2013
Nederland
Uitstekend toestel
Prima geluid en gebruiksgemak. Vanaf aanschaf veel plezier beleefd aan dit toestel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ1880 CD-soundmachine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ1880 CD-soundmachine verfasst