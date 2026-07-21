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Support
BM5B/10
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Kurzanleitung
Landesspezifische Werbebroschüre
Unterstützt das Philips Gerät videogestützte Audioübertragung?
Was ist der Vorteil von Izzylink-Streaming im Vergleich mit anderen WLAN-Streaming-Methoden?
Welche Funktionen unterstützt der USB-Anschluss auf der Rückseite des Philips BM5?
Wird die Musik nur vom Philips Master-Lautsprecher gesendet?
Warum ist die Nutzung des privaten Izzylink-Netzwerks besser als die über WLAN?
Master- und Slave-Lautsprecher in der Izzylink Gruppe
Wie groß ist die Reichweite des Philips Izzylink-Netzwerks?
Wie viele Izzylink Lautsprecher können zu einer Gruppe hinzugefügt werden?
Kann ich mehr als eine Gruppe Izzylink Geräte zu Hause hinzufügen?
Kann Ruckeln der Musik aufgrund Interferenzen auf meinen Izzylink Lautsprechern verringert werden?
Wie erstelle ich eine Gruppe mit meinen Philips Izzylink Lautsprechern?
Wie kann ich die Gruppierung eines Philips BM5 Lautsprechers aufheben?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts