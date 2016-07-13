Eingestellt
BM6B/10
Musik in jedem Raum auf Knopfdruck
Der tragbare Philips izzy-Lautsprecher BM6 gibt Musik kabellos über Bluetooth wieder. Dank des Spritzwasserschutzes kann er im Badezimmer, der Küche und im Außenbereich verwendet werden. Beginnen Sie mit einem Lautsprecher, und erweitern Sie Ihre Musik dann auf mehrere Räume. Einfache Einrichtung, kein Router, Passwort oder Apps.
Bluetooth®
Spritzwassergeschützt
wiederaufladbarer Akku
izzylink™ für Multiroom
Dank der Kopplung mit 2 Smart-Geräten gleichzeitig können Sie Ihre Musik von einem beliebigen Gerät ohne lästiges Entkoppeln und erneutes Koppeln wiedergeben. Um einen Titel auf einem anderen Gerät wiederzugeben, unterbrechen Sie den Titel auf dem ursprünglichen Gerät, und spielen Sie den Titel anschließend über ein anderes Gerät ab, das die Wiedergabe übernimmt. Dies eignet sich perfekt für die Freigabe von Musik mit Freunden, auf Partys oder einfach nur zur Wiedergabe von Musik, die auf verschiedenen Geräten gespeichert ist. Lassen Sie auch Ihre Freunde und Familie eine Kopplung durchführen, sodass Sie Musik ganz einfach miteinander austauschen können.
Der Philips izzy BM6 verfügt über zwei 2 Zoll Full-Range-Lautsprecher mit zwei gegenüberliegenden passiven Bassstrahlern für ausgewogenen Klang mit Klarheit.
In jeder izzylink™-Gruppe kann jeder einzelne Lautsprecher als Master-Lautsprecher eingesetzt werden, der Musik auf die anderen Lautsprecher überträgt. Wenn Sie über den Master-Lautsprecher Ihre eigene Musik teilen möchten, drücken Sie die Bluetooth-Taste auf dem Lautsprecher in Ihrem Raum, und teilen Sie Ihre Musik sofort von Ihrem Gerät. Andere Lautsprecher in derselben izzylink™-Gruppe geben dieselbe Musik synchron zur gleichen Zeit wieder. Musik mit anderen zu teilen kann so einfach sein.
3.9
von 5
9
Bewertungen
2phy
13/07/2016
Deutschland
Überzeugend Stark!
Ich selber nutze den BM6B und auch andere Izzy Multiroom Systeme. Ich bin vom Gesamtpaket der Multiroom Reihe sehr beindruckt. Die Verbindung via Wireless die das Musikerlebnis Zuhause neu gestalten. Egal wohin ich gehe, höre ich den qualitativ hochwertigen Sound! Der BM6B ist der kleinste Lautsprecher der Izzy Multiroom Reihe und der einzige mit einem integrierten Akku. Auch der BM6B verfügt über die Funktionen Bluetooth, Audio In (AUX) und USB. Er ist Spritzwasser geschützt und auch die verschiedenen Anschlüsse sind Abgedeckt. Für die größe des Gerätes ist der Sound Unschlagbar. Draußen wie drinnen völlig ausreichend. Optimal für den Strand oder ein Picknick geeignet. Bei mir steht das Gerät im Badezimmer. Preis Leistung ist Top für den BM6B
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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ZacFL
24/04/2016
Deutschland
Mobiles Klangpaket!
Eingangs sei erwähnt, dass ich sowohl die izzy BM6B, den Lautsprecher izzy BM7B und die Anlage BM60B besitze. Als normaler Benutzer, also Nichtspezialist, kann ich der mobilen izzy anywhere Bluetooth-Box volle Punktzahl geben. Beim Design angefangen, spricht mich besonders die schlichte Optik an. Kein Schnickschnack, keine unnützen Elemente. Elegant und schick. Vor allem die gummierte Oberfläche gefällt mir sehr. Der Sound ist klasse! Für ein 20 qm Zimmer völlig ausreichend und auch bei voller Lautstärke kein Rasseln oder Kratzen. Der Bass ist für eine mobile Box in Ordnung. Lediglich eine kleine Equalizer-Funktion wäre toll. Da diese aber ja in den meisten Apps vorhanden ist, kein Punkteabzug. Zum Akku kann ich nur sagen, dass nach einer Woche regelmäßigen Gebrauch von 1-2 Stunden noch kein aufladen nötig war. Eine normale Party oder einen Nachmittag im Park hält die Box durch. Die Bedienung ist sehr benutzerfreundlich. Auch ohne die Anleitung zu studieren, ist das System gut zu verstehen. Der Groupmodus funktioniert einwandfrei! Sehr leicht zu verbinden und auch über mehrere Räume hinweg konstante Verbindung! Hier tut sich lediglich ein Problem auf. Ich habe die anyroom mit der anywhere verbunden. Soweit so gut, jedoch ist es so, dass bei einigen Songs der Bass der anyroom für meinen Geschmack etwas zu stark ist. Nimmt man den Bass also über den Handy-Equalizer raus verliert auch die anywhere an Bass. Logisch. Aber eigentlich ungünstig. Hier würde sich eine eigene Equalizer-Funktion, wie bei der BM60B Anlage, an den Boxen anbieten. Bis jetzt habe ich noch keine bessere mobile Box gehört. Ohne mich weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, würde ich behaupten, dass die anywhere mit vergleichbaren Bluetooth-Boxen namhafter Hersteller in diesem Preissegment mithalten kann. Rund um zu empfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst
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CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
Sounds great on its own and even better when paired with another Izzy link product. It is completely portable and had great battery life.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für izzy BM6B wireless multiroom portable speaker verfasst
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