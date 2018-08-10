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Eingestellt

izzyTragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher

BM6W/10

2.5

| (2) Bewertungen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

Der tragbare Philips izzy-Lautsprecher BM6 gibt Musik kabellos über Bluetooth wieder. Dank des Spritzwasserschutzes kann er im Badezimmer, der Küche und im Außenbereich verwendet werden. Beginnen Sie mit einem Lautsprecher, und erweitern Sie Ihre Musik dann auf mehrere Räume. Einfache Einrichtung, kein Router, Passwort oder Apps.

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Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

  • Bluetooth®

  • Spritzwassergeschützt

  • wiederaufladbarer Akku

  • izzylink™ für Multiroom

2 x 7,5 W RMS maximale Ausgangsleistung

Ändern Sie den Master-Lautsprecher in der Gruppe mit einfachem Antippen

Ändern Sie den Master-Lautsprecher in der Gruppe mit einfachem Antippen

In jeder izzylink™-Gruppe kann jeder einzelne Lautsprecher als Master-Lautsprecher eingesetzt werden, der Musik auf die anderen Lautsprecher überträgt. Wenn Sie über den Master-Lautsprecher Ihre eigene Musik teilen möchten, drücken Sie die Bluetooth-Taste auf dem Lautsprecher in Ihrem Raum, und teilen Sie Ihre Musik sofort von Ihrem Gerät. Andere Lautsprecher in derselben izzylink™-Gruppe geben dieselbe Musik synchron zur gleichen Zeit wieder. Musik mit anderen zu teilen kann so einfach sein.

Geben Sie Musik in einem Raum kabellos über Bluetooth wieder

Geben Sie Musik in einem Raum kabellos über Bluetooth wieder

Mit dem Philips izzy-Lautsprecher können Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Telefon, Tablet oder Computer streamen, egal welche Musik- oder Radio-App Sie verwenden.

Technische Daten

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Bewertungen

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2.5

von 5

2

Bewertungen

5
3
2

10/08/2018

Nederland

Nederland

Geluid is perfect

Een hoogwaardige kwaliteit, gebruiksvriendelijk, compact formaat en een mooi geluid.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für izzy BM6W draadloze, draagbare multiroom-luidspreker verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für izzy BM6W draadloze, draagbare multiroom-luidspreker verfasst

22/02/2018

France

France

Aucune tenue de charge

Bonjour, J'ai acheté ce produit en conjonction avec le BM50 pour pouvoir diffuser de la musique dans les pièces où je me trouvais Après un an d'utilisation, je suis très déçu par les deux produits: - j'ai dû ramener le BM50 deux fois car il n'arrivait plus à éjecter le CD - après une heure de charge, le BM6 tient à peine 20min en autonomie, je l'ai ramené du SAV et euro-repair-center me dit que c'est normal? j'ai chronométré aujourd'hui, exactement 60min de charge, pour 20min d'autonomie. je ne trouve pas cela normal, en tout cas ce n'était pas le cas à l'achat

Diese Bewertung wurde für izzy BM6W Enceinte portable Multiroom sans fil verfasst

Diese Bewertung wurde für izzy BM6W Enceinte portable Multiroom sans fil verfasst

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  • 10 € für Newsletter Anmeldung
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