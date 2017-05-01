Eingestellt
BM7B/10
Musik in jedem Raum auf Knopfdruck
Der kabellose Philips izzy-Multiroom-Lautsprecher BM7 gibt Musik kabellos über Bluetooth wieder. Auf Knopfdruck geben bis zu fünf izzy-Lautsprecher die Musik mühelos in jedem Raum zur gleichen Zeit wieder. Einfache Einrichtung, kein Router, kein Passwort, keine Apps.
Bluetooth®
30 W RMS-Leistung
NFC
izzylink™ für Multiroom
izzylink™ ist eine kabellose Technologie, die den IEEE 802.11n-Standard für die Verbindung von mehreren Lautsprechern in einem kabellosen Netzwerk verwendet. Das Netzwerk verbindet bis zu fünf Lautsprecher, ohne einen Router, ein WiFi-Passwort oder eine Smart-Geräte-App zur Einrichtung zu benötigen. Sie können izzy-Lautsprecher ganz einfach zum Netzwerk hinzufügen, um die gleichzeitige Musikwiedergabe in verschiedenen Räumen zu genießen. Jeder Lautsprecher kann mit einer Berührung in den Modus zur separaten Nutzung oder in den Gruppenmodus für Musikgenuss in mehreren Räumen geschaltet werden.
Mit dem Philips izzy-Lautsprecher können Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Telefon, Tablet oder Computer streamen, egal welche Musik- oder Radio-App Sie verwenden.
Kein Router, kein Passwort, keine Apps für die Einrichtung nötig. Drücken Sie für die erstmalige Einrichtung einfach lange auf die Taste GROUP auf zwei Lautsprechern. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen 3., 4. oder 5. Lautsprecher hinzuzufügen. Durch jedes lange Drücken der Taste GROUP wird jeweils ein neuer Lautsprecher hinzugefügt. Multiroom-Musik war noch nie einfacher. Wenn Sie fertig sind, wird das izzylink™-Netzwerk gespeichert, selbst wenn der Lautsprecher von der Stromversorgung getrennt ist.
3.5
von 5
13
Bewertungen
spiekus
01/05/2017
Deutschland
Ein Lautsprecher wie für mich gemacht!
Der Lautsprecher entspricht genau meinen Erwartungen. Immer gut, wenn man weiß was man will und sich vorher informiert. Dieses Gerät passt in Größe und Ausstattung genau in mein Konzept. Die hohe Qualität und der überzeugende Klang beeindrucken mich. Ich habe mehrere Bluetooth-Lautsprecher, die ich unterschiedlich nutze. Diesen nutze ich in meinem 30 m² Wohnzimmer mit Smartphone oder Notebook. Musik oder TV-Film Wiedergabe einfach nur gut. Für mich, der Beste seiner Art!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst
Mona76
29/12/2016
Deutschland
Tolle Box mit einem tollen Bass
Diese Box gibt einen tollen basshalten und kraftvollen Sound ab und ist einfach mit den anderen Izzy-Systemen zu verbinden. Man kann sich entscheiden, ob man in allen Räumen die gleiche Musik hören will oder die eigene Musik hören will. Es wird nur an den Strom angeschlossen, keine lästige Kabelverlegung zur Musikanlage mehr
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst
ZacFL
25/04/2016
Deutschland
Großer Sound auf kleinem Raum!
Eingangs sei erwähnt dass ich sowohl den BM7B, die anywhere BM6B und die Anlage BM60B besitze. Der multiroom speaker izzy anyroom bekommt von mir, wie die anywhere ebenfalls die volle Punktzahl! Das tolle schlichte Design, welches sich durch die komplette Serie zieht, passt so ziemlich in jede Einrichtung. Soundsysteme allerart sind schon längst nicht mehr nur funktional, gerade die Optik ist sehr wichtig geworden. Der Sound ist nur zu loben! Der Speaker erreicht eine enorme Lautstärke und und verliert auch in den sehr lauten Stufen nicht an Qualität! Wirklich super. Einzeln beschallt er gut über mehrere Räume hinweg. Kann meines Erachten mit großen Namen mithalten. Die Bedienung ist sehr benutzerfreundlich. Auch ohne die Anleitung zu studieren, ist das System gut zu verstehen. Der Groupmodus funktioniert einwandfrei! Sehr leicht zu verbinden und auch über mehrere Räume hinweg konstante Verbindung! Hier tut sich lediglich ein Problem auf. Ich habe die anyroom mit der anywhere verbunden. Soweit so gut, jedoch ist es so, dass bei einigen Songs der Bass der anyroom für meinen Geschmack etwas zu stark ist. Nimmt man den Bass also über den Handy-Equalizer raus verliert auch die anywhere an Bass. Logisch. Aber eigentlich ungünstig. Hier würde sich eine eigene Equalizer-Funktion, wie bei der Anlage BM60B, an den Boxen anbieten. Dennoch bin ich sehr zufrieden und kann den Kauf nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst