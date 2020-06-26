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Eingestellt

Satinelle AdvancedEpilierer, nass und trocken

BRE611/00

3.9

| (635) Bewertungen

Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen

Unser bisher schnellster Epilierer verfügt über einzigartige Keramikpinzetten, die sich schneller drehen als je zuvor, und so selbst feine und kurze Härchen zuverlässig erfassen. Erleben Sie wochenlang glatte Haut, und behandeln Sie Körperbereiche mit maßgeschneiderten Haarentfernungsmethoden.

Alle Vorteile anzeigen

2 Haarentfernungsbehandlungen

Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen

  • Für Beine und Körper

  • Keramikpinzetten erfassen feine Haare

  • S-förmiger Griff

  • + 4 Zubehörteile

Epilierkopf aus speziellem Keramikmaterial für bessere Griffigkeit

Epilierkopf aus speziellem Keramikmaterial für bessere Griffigkeit

Unser Epilierkopf bietet eine einzigartige strukturierte Keramikoberfläche, die selbst feinste Härchen und Haare, die 4 Mal kürzer sind als mit Wachs, sanft entfernt. Jetzt mit schnellerer Scheibenrotation als je zuvor (2.200 U/Min.) für unsere schnellste Haarentfernung.

Extrabreiter Epilierkopf

Extrabreiter Epilierkopf

Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut und sorgt so mit jedem Zug für schnellere Haarentfernung.

Kabellose Nass- und Trockenfunktion für die Verwendung in der Badewanne oder Dusche

Mit Anti-Rutsch-Griff entwickelt, sodass sich das Gerät ideal für die Verwendung mit Wasser eignet. Ermöglicht eine angenehme, sanfte Haarentfernung unter der Dusche oder in der Badewanne. Sie können das Gerät für optimalen Komfort kabellos verwenden.

Technische Daten

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3.9

von 5

635

Bewertungen

26/06/2020

Deutschland

Deutschland

Ein Produkt das auf ganzer Linie überzeugt!!!

Der Philips Satinelle Advanced Epilierer überzeugt nicht nur mit seinem schlanken Design sondern ebenso mit seiner präzisen aber dennoch sanften Haarentfernung selbst feinster Härchen.

Vorteile

sanfte Entfernung feinster Haare, Akkubetrieb bis zu 40 Minuten, nass und trocken anwendbar, formschlank

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE605/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

Datum der Benutzung 2020-05-26

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE605/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

Datum der Benutzung 2020-05-26

28/05/2020

Deutschland

Deutschland

Zufrieden

Das was er machen soll macht er gut, man muss schon mehrmals über einige stellen gehen aber das ist ok.

Vorteile

Gutter epilator kann in der Dusche verwendet werden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE635/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

Datum der Benutzung 2020-04-28

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Benutzung 2020-04-28

21/04/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Immer wieder Philips

Habe vorher Epiliere von Philips gehabt (10 Jahren), und habe lange überlegt eine neue zu kaufen weil ich Angst hatte das ich nicht wieder eine so gute Epiliere finde würde. Nach 2 Monaten Überlegung und Sucherei habe mich entschieden für diese eine und habe gut gemacht. Also kann nur sagen: immer wieder Philips.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE635/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-21

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE635/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-21

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