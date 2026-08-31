Maximaler Platz auf dem Schreibtisch

Schaffen Sie maximalen Platz auf Ihrem Schreibtisch, und befestigen Sie PC-Clients über den Client-Tischfuß an der Philips SmartErgoBase Ihres Monitors. Diese einfache und vielseitige Lösung ermöglicht Ihnen eine Kompletteinrichtung für maximale Produktivität.