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Eingestellt

VisaPure AdvancedGesichtsreinigungsbürste

BSC431/05

4.6

| (927) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.

Entfernt Schmutzpartikel für gestraffte und erfrischte Haut

Verschmutzung und Stress können die Haut müde, fahl und schlaff aussehen lassen. Zudem altert die Haut schneller. VisaPure Advanced ist eine 3-in-1 Behandlung, die Ihre Haut von dem Schmutz der Stadt und dem Stress befreit. Reinigen Sie Ihre Haut, und bringen Sie sie zum Strahlen.

Alle Vorteile anzeigen

Ideal für durch Schmutz und Stress belastete Haut

Entfernt Schmutzpartikel für gestraffte und erfrischte Haut

  • Angepasste DualMotion-Technologie

  • Reinigung, Massage, Frische Haut

  • 3 Bürstenk., Tasche, Aufbewahrungsst.

  • 2 Intensitätsstufen

Bis zu 100 % der Schmutzpartikel werden von der Haut entfernt

Bis zu 100 % der Schmutzpartikel werden von der Haut entfernt

Haut, die heute mit Verschmutzungen und Müdigkeit zu kämpfen hat, ist nicht nur vorübergehend müde und schlaff, sondern sie altert auch vorzeitig. Unsere Anti-Pollution-Bürste kombiniert einen mit Bambus veredelten Aktivkohleschwamm mit seidig glatten Borsten und entfernt selbst kleinste Schmutzpartikel. Wenn Verschmutzungen nicht gründlich von der Haut entfernt werden, verbleiben sie auf der Haut, dringen tief ein und beeinträchtigen die Kollagenproduktion.

Mit Aktivkohle veredelter Schwamm entfernt Verschmutzungen von der Haut

Mit Aktivkohle veredelter Schwamm entfernt Verschmutzungen von der Haut

Aktivkohle ist bekannt für ihre hervorragende Saugfähigkeit und Reinigungseigenschaften. Die Aktivkohle unserer Bürste ist natürlich und stammt aus karbonisiertem Bambusholz.

Entfernt Make-up und Verunreinigungen bis zu 11x besser als Ihre Hände

Entfernt Make-up und Verunreinigungen bis zu 11x besser als Ihre Hände

Mit der einzigartigen Kombination aus Borsten und einem mit Kohle veredelten Schwamm kann die Bürste auch die kleinsten Schmutzpartikel entfernen und sorgt so für eine hervorragende und dennoch sanfte Reinigung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

927

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

30/08/2021

Deutschland

Deutschland

Insgesamt sehr empfehlenswert

Die Gesichtsreinigungsbürste liegt gut in der Hand und fühlt sich duch die Oberfläche gut an. Es ist ordentlich verpackt und enthält 1 Massageaufsatz mit 5 Kugeln und einen Bürstenkopf. Wenn man sich bei Philips registriert und den abbestellbaren Newsletter abonniert, bekommt man nach einiger Zeit einen zweiten Bürstenaufsatz kostenlos zugeschickt (dafür ist die Registrierung wirklich nicht zuviel verlangt). Doch nun meine Meinung zur Anwendung: Die Bürste ist durch das Rotieren und das gleichzeitige Vibrieren sehr angenehm auf der Haut und pflegt gut. Die Haut fühlt sich danach gereinigt und frisch an. Zudem zeigt einem das Gerät, wie lange man einen Gesichtsteil behandeln muss, indem es kurz stoppt, was sehr praktisch ist um sich daran zu orientieren. Man kann auch zwischen 2 Stufen für milde und intensive Behandlung umschalten Der Wechsel zum Massageaufsatz geht einfach und schnell und das Maschinchen erkennt dies und stellt sofort sein Programm um. Die Massage selbst ist sehr angenehm und entspannend. Zusätzlich kann man noch diverse andere Bürstenaufsätze erwerben (Peeling, Sensitiv, Deep Pore Cleansing), die meist zwischen 10 und 15 Euro kosten. Die Ladestation ist recht praktisch, da sie das Gerät so aufnimmt, dass die Reinigungsbürste an der Luft trocknen kann.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5320/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Datum der Benutzung 2020-08-30

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5320/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Datum der Benutzung 2020-08-30

25/02/2021

Deutschland

Deutschland

Großartiges Wellness Produkt

Empfehlung für alle mit sensibler Haut. Die das Gefühl von sauberer Haut lieben

Vorteile

Tolles Gerät, das Gefühl von zarter , sauberer Haut. Benötigt nur wenig Reinigungsprodukt. Dank länger Akku Leistung für den Urlaub perfekt.

Nachteile

Mann bekommt nicht mehr alle Aufsätze nach gekauft

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Datum der Benutzung 2019-02-25

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Datum der Benutzung 2019-02-25

13/06/2019

Deutschland

Deutschland

Spitzenklasse

Meine Haut ist weicher und ebenmässiger. Meine Poren sind kleiner geworden, meine Pickel weniger. Die einzelnen Bürsten sind angenehm weich. Meine Haut wurde von Tag zu Tag besser. Die Massage ist herrlich. Ich kann die Gesichts Bürste nur weiter empfehlen. Die Reinigung ist für mich zu einem Ritual geworden. Die Handhabung ist einfach.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. 92 % der Frauen bestätigen dies, VPA HPT, n= 86, 2014, China und Deutschland.