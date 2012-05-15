Eingestellt
Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht
Der ESee-Camcorder CAM102 sorgt für glasklare Erinnerungen dank Full-HD-Aufnahmequalität. Nehmen Sie Videos per Tastendruck auf, und geben Sie diese direkt über den Fernseher wieder. Schließen Sie den Camcorder mit dem integrierten USB-Stecker im Handumdrehen an Geräte an.
Verpassen Sie keine wundervollen Momente mehr. Aufgrund der geringen Startzeit des Philips Camcorders können Sie sofort mit der Aufnahme starten. Dank mehrerer erweiterter Funktionen, wie beispielsweise einer schnellen Prozessorgeschwindigkeit und einer speziellen Signalverarbeitung, dauert es nur zwei Sekunden, den Philips Camcorder zu starten. Die Tasten überzeugen in ihrer Benutzerfreundlichkeit - Sie drücken nur eine Taste, und die Aufnahme in High Definition startet. Mit dem Philips Camcorder sind Sie jederzeit bereit, überraschende Augenblicke festzuhalten, ohne auch nur einen einzigen zu verpassen.
Dank der integrierten Windows-Software können Sie Ihre Videos ganz leicht auf Websites wie beispielsweise YouTube, Facebook, Twitter und Vimeo hochladen. Mac-Benutzer können Ihre Videos ganz einfach mit iMovie von iLife organisieren, bearbeiten und weitergeben. Aufgrund einer erweiterten Komprimierungstechnik kann das vom Philips Camcorder verwendete HD-Videoformat (H.264) ohne Einbußen bei der Videoqualität kleinere Dateien als herkömmliche Camcorder, Digitalkameras oder Mobiltelefone erstellen, sodass diese schneller weitergegeben werden können. Diese Dateien lassen sich auch mit anderen Programmen wie iPhoto und Windows Movie Maker bearbeiten.
3.5
von 5
2
Bewertungen
100%
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Valentina86pink
15/05/2012
Italia
Veramente ottimo
Prodotto utile e facile da usare, anche senza leggere le istruzioni! Veramente pratica.. La consiglio!
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Diese Bewertung wurde für CAM102PK Videocamera HD verfasst
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Isolde
09/10/2012
Deutschland
Gute Bildqualität. Schön und handlich, leider wertet der Ton den Eindruck ab.
1. Bildqualität: Die Bildqualität ist sehr gut, allerdings im gezoomten Zustand verringert sie sich. 2. Akustik: Der Ton (bei z.B. Livemusik) ist unbrauchbar. Im Normalfall annehmbar. Darum nur Durchschnitt.
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Diese Bewertung wurde für CAM102PK HD-Camcorder verfasst
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