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Eingestellt

HD-Camcorder

CAM102SB/00

3.6

| (5) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Der ESee-Camcorder CAM102 sorgt für glasklare Erinnerungen dank Full-HD-Aufnahmequalität. Nehmen Sie Videos per Tastendruck auf, und geben Sie diese direkt über den Fernseher wieder. Schließen Sie den Camcorder mit dem integrierten USB-Stecker im Handumdrehen an Geräte an.

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Erinnerungen in HD-Qualität genießen

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

MicroSD-Kartensteckplatz für bis zu 32 GB (16 Std.) HD-Videos

MicroSD-Kartensteckplatz für bis zu 32 GB (16 Std.) HD-Videos

Dank des MicroSD-Kartensteckplatzes am Philips Camcorder können Sie so viele Aufnahmen machen, wie Sie möchten. Die MicroSD-Karte ist zwar klein, aber sie bietet eine hohe Speicherkapazität und speichert alle Ihre Videos und Fotos. Aufgrund der geringen Größe können Sie ganz leicht ein paar mehr für unterwegs mitnehmen. Der Kartensteckplatz am Camcorder eignet sich für alle Universal-MicroSD-Karten, sodass Sie den Speicherplatz auf bis zu 32 GB erweitern und somit bis zu 16 Stunden Videos in HD aufnehmen können. Legen Sie einfach los.

Filmbearbeitungssoftware für individuelle Videos

Erinnerungen genießen, mit Videos in Full HD

Erinnerungen genießen, mit Videos in Full HD

Erfassen und genießen Sie Videos in Full HD-Qualität (1080p). Mit "1080" wird die Bildschirmauflösung angegeben, d. h. die Anzahl horizontaler Zeilen auf dem Bildschirm; "p" steht für Progressive Scan oder die sequentielle Anordnung der Zeilen in jedem Bild. "1080p" bietet eine bessere Videoqualität als herkömmliche Mobiltelefone und Digitalkameras. Außerdem verwendet der Camcorder das gleiche Videoformat wie Blu-ray-Player und -Discs – H.264. Dieses fortschrittliche Format liefert eine exzellente Bildqualität in HD, sodass Sie Ihre Videoaufnahmen kristallklar genießen können.

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.6

von 5

5

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

1

02/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Very nice and easy to use :)

This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM102SB HD camcorder verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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01/09/2013

Italia

Italia

Prodotto molto maneggevole

Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM102SB Videocamera HD verfasst

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25/09/2012

Italia

Italia

Buono

Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM102SB Videocamera HD verfasst

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