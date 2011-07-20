Eingestellt
Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht
Nehmen Sie eindrucksvolle Videos in Full HD-Qualität auf, und perfektionieren Sie diese mithilfe der sensationellen Anti-Verwacklungstechnologie des ESee-Camcorders. Die Aufnahme in zwei Formaten bietet sowohl HD- als auch E-Mail-freundliche Formate, sodass Sie Ihre Videos über den Fernseher bis zu 4-mal schneller weitergeben können.
Dank der integrierten Windows-Software können Sie Ihre Videos ganz leicht auf Websites wie beispielsweise YouTube, Facebook, Twitter und Vimeo hochladen. Mac-Benutzer können Ihre Videos ganz einfach mit iMovie von iLife organisieren, bearbeiten und weitergeben. Aufgrund einer erweiterten Komprimierungstechnik kann das vom Philips Camcorder verwendete HD-Videoformat (H.264) ohne Einbußen bei der Videoqualität kleinere Dateien als herkömmliche Camcorder, Digitalkameras oder Mobiltelefone erstellen, sodass diese schneller weitergegeben werden können. Diese Dateien lassen sich auch mit anderen Programmen wie iPhoto und Windows Movie Maker bearbeiten.
4.2
von 5
9
Bewertungen
88%
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NeuerFreund
20/07/2011
Deutschland
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wisiwig
25/06/2017
United Kingdom
Know your photo requirements...
I read the other reviews which I did not find helpful or reflect my own. I have been using this camera, purchased through CPC for over two years. I like to take spur of the moment shots, as well as the usual holiday snaps. This camera is fabulous for both, the antishake is amazing as is the sound recording. When you arrive home you can view directly to your TV at HDMI quality(I have a 60" LED TV which brings ouit the best in my photos. Take photos or videos, control is simple and you focus on the shot you are taking.Well done Phillips.
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Jeronimo73
20/05/2012
Nederland
Perfecte kwaliteit in een handzaam 'jasje'
Hele praktische camera, makkelijk mee te nemen en goede HD beeldkwaliteit. De camera is binnen een paar seconden gebruiksklaar. Opnames bewerken werkt naadloos met iMovie van Apple, wat voor mij een must is. Erg tevreden metbdeze handzame camera!
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