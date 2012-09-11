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HD-Camcorder

CAM110SL/00

4.1

| (7) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Nehmen Sie eindrucksvolle Videos in Full HD-Qualität auf, und perfektionieren Sie diese mithilfe der sensationellen Anti-Verwacklungstechnologie des ESee-Camcorders. Die Aufnahme in zwei Formaten bietet sowohl HD- als auch E-Mail-freundliche Formate, sodass Sie Ihre Videos über den Fernseher bis zu 4-mal schneller weitergeben können.

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Mit verbessertem Verwacklungsschutz

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Integrierter Akku für bequemes Aufladen über USB

Blitz, Autofokus, Gesichtserkennung und Smile-Detektor

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Auflösung von bis zu 10 MP für qualitativ hochwertige Fotos

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4.1

von 5

7

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

11/09/2012

Nederland

Nederland

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM110SL HD-camcorder verfasst

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11/09/2012

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

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Diese Bewertung wurde für CAM110SL HD-camcorder verfasst

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15/07/2012

France

France

Simplicité et Ergonomie

Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact

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Diese Bewertung wurde für CAM110SL Caméra HD verfasst

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