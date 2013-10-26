Eingestellt
Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht
Der robuste und wasserdichte ESee Camcorder CAM150 ist hervorragend geeignet für die Verwendung im Innen- und Außenbereich – sogar im Wasser und bei Schnee. Dank verbessertem Verwacklungsschutz nimmt der Camcorder äußert scharfe Bilder auf, während mit der Dual-Format-Aufnahme sowohl HD- als auch E-Mail-fähige Formate aufgenommen werden können, sodass Sie jederzeit Ihre Inhalte ganz einfach mit anderen teilen können.
Erstellen Sie eine kurze Zusammenfassung all Ihrer aufgenommenen Filme. Mit nur einem Tastendruck extrahiert Quick Impression automatisch die Highlights Ihrer letzten Videos und kombiniert sie zu einer Zusammenfassung Ihrer Aufnahmen. Entdecken Sie auf einem Bild das Herzstück Ihrer Videos, oder nutzen Sie die Zusammenfassung als Erinnerung an Ihre Aufnahmen. Wählen Sie einfach die Quick Impression-Funktion auf Ihrem Camcorder. Nie war es leichter, Erinnerungen zu genießen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.0
von 5
5
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Roobarb
26/10/2013
United Kingdom
Brilliant
My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM150OR HD camcorder verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM150OR HD camcorder verfasst
Tistou
26/10/2013
United Kingdom
Brilliant
My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM150OR HD camcorder verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM150OR HD camcorder verfasst
flc72
19/07/2012
France
images époustouflantes
Que dire de cet appareil... quasi parfait dans tous les domaines ( vidéo, photo,) seul petit hic la dragonne non réglable et ajustable (méfiance dans l'eau). Donc recommandé sans hésitation
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM150OR Caméra HD verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM150OR Caméra HD verfasst