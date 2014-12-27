Eingestellt
CAM150RD/00
Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht
Der robuste und wasserdichte ESee Camcorder CAM150 ist hervorragend geeignet für die Verwendung im Innen- und Außenbereich – sogar im Wasser und bei Schnee. Dank verbessertem Verwacklungsschutz nimmt der Camcorder äußert scharfe Bilder auf, während mit der Dual-Format-Aufnahme sowohl HD- als auch E-Mail-fähige Formate aufgenommen werden können, sodass Sie jederzeit Ihre Inhalte ganz einfach mit anderen teilen können.
Dank der integrierten Windows-Software können Sie Ihre Videos ganz leicht auf Websites wie beispielsweise YouTube, Facebook, Twitter und Vimeo hochladen. Mac-Benutzer können Ihre Videos ganz einfach mit iMovie von iLife organisieren, bearbeiten und weitergeben. Aufgrund einer erweiterten Komprimierungstechnik kann das vom Philips Camcorder verwendete HD-Videoformat (H.264) ohne Einbußen bei der Videoqualität kleinere Dateien als herkömmliche Camcorder, Digitalkameras oder Mobiltelefone erstellen, sodass diese schneller weitergegeben werden können. Diese Dateien lassen sich auch mit anderen Programmen wie iPhoto und Windows Movie Maker bearbeiten.
3.7
von 5
19
Bewertungen
miccon
27/12/2014
België
heel handig en helder beeld
zowel boven als onder water perfekt beeld...zolang het werkt... reeds 2 camcorders gekocht en reeds twee maal stuk gegaan bij het filmen onder water...jammer...
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hans1745
27/09/2012
Nederland
Verifizierter Käufer
klein maar fijn
Heel fijne resultaten. Helder beeld en representatief vvo het merk Philips.
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jopieleeuw
20/08/2012
Nederland
uitstekend product
Voor een dergelijk klein product levert het uitstekende beelden op. Ik gebruik hem alleen voor het filmen, moet het nog op diverse situaties uitproberen, maar het belooft veel goeds.
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