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Eingestellt

HD-Camcorder

CAM200BL/00

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Blättern Sie auf dem TV oder im Web durch Ihre schönsten Momente

Mit der Philips ESee CAM200 lassen sich Videos und Fotos ganz einfach aufnehmen und mit einer noch nie dagewesenen Leichtigkeit mit anderen teilen. Blättern Sie auf dem 7,6 cm (3") großen Touchscreen durch Ihre Fotos, um diese auf dem Fernseher oder im Internet sofort und kabellos freizugeben.

Alle Vorteile anzeigen

über integriertes WiFi

Blättern Sie auf dem TV oder im Web durch Ihre schönsten Momente

Go Live für die kabellose Videoübertragung zu einer Website über UStream

Go Live für die kabellose Videoübertragung zu einer Website über UStream

Übertragen Sie Ereignisse live mit dem Esee Camcorder, und teilen Sie alles, was passiert, während es passiert. Sie müssen lediglich eine WiFi-Verbindung herstellen und "Go Live" auswählen, und was auch immer Sie aufnehmen wird auf die UStream-Website übertragen, wo Ihre Familie und Ihre Freunde es von überall aus verfolgen können. Lassen Sie Ihre Lieben an Ihren Erlebnissen teilhaben, und teilen Sie die schönsten Momente des Lebens, während sie passieren.

Extralange Akkulaufzeit für mehr Aufnahmen

Auflösung von bis zu 10 MP für qualitativ hochwertige Fotos

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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18/06/2023

France

France

Caméra HD CAM200BLPhilips

Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM200BL HD camcorder verfasst

Datum der Benutzung 2022-12-18

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