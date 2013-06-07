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CarStudioAuto-Audiosystem

CE138/12

2.8

| (4) Bewertungen

Erleben Sie Live-Musik im Auto

Der Philips CE138 lässt Sie im Auto problemlos Musik von mehreren Quellen wie iPod/iPhone, USB und SDHC genießen. Das System bietet eine abnehmbare Vorderseite zum Diebstahlschutz und Stoßdämpfung für gleichmäßigen Sound unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Erleben Sie Live-Musik im Auto

  • für iPod und iPhone

  • USB/SDHC

Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones

Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung

MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung

Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses, der Höhen und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses, der Höhen und der Lautstärke auf Werte über den ursprünglichen Maximalwerten. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!

Suchen nach Ordner oder Song für sofortige Suche oder schnellen Zugriff

Suchen nach Ordner oder Song für sofortige Suche oder schnellen Zugriff

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einen Titel oder ein Album viel schneller zu finden, indem Sie Songs und Ordner durchsuchen können, die üblicherweise Inhalt eines USB/SDHC-Geräts sind. Mit der Ordner-/Songtaste benötigen Sie nur drei einfache Schritte für eine Suche – drücken Sie auf den Ordner/Song, drehen den Lautstärkeregler und drücken Sie ihn zur Auswahl. Dieses einfache Verfahren ermöglicht es Ihnen, Ihre Musik schnell und einfach zu durchsuchen, während Sie sich auf das Fahren konzentrieren.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.8

von 5

4

Bewertungen

4

07/06/2013

España

España

Una Autoradio para tu coche de diseño.Fabulosa.Tiene una calidad de sonido increible.

Una Autoradio para tu coche de diseño.Fabulosa.Tiene una calidad de sonido increible.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CarStudio CE138 Sistema de audio para el coche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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09/02/2014

France

France

bon son, mais ergonomie et logique tres moyens

Les moins : DBB et Sound Max inutiles Eclairage rouge trop fort de nuit (pas d’atténuation possible) et affichage blanc trop faible par temps ensoleillé ou clair. Grincement du cadre enjoliveur. Pb de matière. Très pénible. Pas de possibilité d’affichage défilant de toutes les infos. C’est soit dossier, soit morceau, soit titre, etc …. Et en plus dès que le morceau est terminé, ou que l’on touche ne serait ce qu’au volume, on repart sur l’affichage nominal, et il faut manipuler à nouveau pour avoir celui qu’on préfère. Tuner pas trop mal mais grosses variations de tonalité audibles en fonction de la qualité de réception, des cas où le tuner perd la station et commute sur une autre malgré un nom RDS différent. La gestion du « Shuffle » : A croire que Philips débute ! en « Shuffle all », lorsqu’on appuie sur la touche pour morceau suivant pour shunter un titre, au lieu de relancer une recherche aléatoire, comme n’importe quel autre système audio, on passe réellement au morceau suivant du même dossier … Vraiment nul. C’est le plus gros défaut pour mon utilisation. Les plus : Molette avec bord caoutchouc Le son (même si typage global un peu trop porté sur les basses) avec réglage « rock » La puissance correcte L’accès aux dossiers sur la clé USB Conclusion : Bien pour le son, très moyen pour l'ergonomie

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Diese Bewertung wurde für CarStudio CE138 Système audio pour voiture verfasst

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22/08/2013

België

België

déçu car ne permet pas d'utiliser mon Ipod (avec DEEZER)

la fiche technique annonce que ce produit est compatible avec Ipod/Ipad mais ce n'est pas vrai car je n'arrive pas à éouter la musique à partir de l'application Deezer installée sur mon Ipod

Diese Bewertung wurde für CarStudio CE138 Système audio pour voiture verfasst

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