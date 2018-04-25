Eingestellt
CE600BT/12
Erleben Sie Live-Musik und -Videos im Auto
Der neue Philips CE600BT bringt alle wichtigen Funktionen mit sich, die Sie für ein hervorragendes Audio- und Videoerlebnis im Auto benötigen, darunter der 17,3 cm große WVGA-Bildschirm, der für perfekte Sicht sorgt, sowie ein fortschrittlicher DSP mit 24 Bit DAC für kristallklaren Sound.
17,3 cm (6,8") WVGA
DSP
Kabellose Suche und Wiedergabe
Die innovative Music Zone-Technologie von Philips ermöglicht es dem Fahrer und den Beifahrern, ihre Musik mit räumlicher Wirkung zu genießen, genauso wie der Künstler es beabsichtigt hat. Benutzer können ganz einfach den Musikbereich zwischen Fahrer und Beifahrern umschalten, um den besten akustischen Fokus im Auto zu erhalten. Eine Zonensteuerungstaste bietet drei vordefinierte Einstellungen – links, rechts und vorne (und alle) – damit Sie die Akustik einfach und dynamisch an Ihre Bedürfnisse anpassen können – allein oder mit Beifahrern.
Wenn Sie den DBB einschalten, werden die Bässe im Niedrigfrequenzbereich elektronisch unterstützt. Dadurch wird der Klang konsistenter wiedergegeben - insbesondere bei niedrigem Lautstärkepegel. Sie hören immer beeindruckende Bässe.
Perfekter Sitz, 2.0 DIN-Gehäuse.
2.3
von 5
3
Bewertungen
rafalvaro
25/04/2018
España
CE600BT
Hola buenas tardes, compré ayer el CE600BT pero cuando pongo la fecha de hoy me dice que es martes 25 de abril, va con un día de retraso e incluso hoy en la mañana todavía estaba la fecha de hoy, sabéis como solucionar este problema? Gracias por vuestra atención
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CE600BT Sistemas de vídeo para el coche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CE600BT Sistemas de vídeo para el coche verfasst
PedroRF
18/06/2017
España
Si pero tinen que mejorar el software
La única dificultada que le veo de momento y es muy importante es no poder ver en la pantalla la persona que te llama por teléfono. Lo demás es llevadero, pero ese detalle para mi es importante.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CE600BT Sistemas de vídeo para el coche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CE600BT Sistemas de vídeo para el coche verfasst
Ivan1981
26/07/2020
España
Falla alguna opcion como el bt
Lo compre por precio pero me decepciono alguna de sus funciones y sobre todo que algunas de ellas no funcionaban bien. Esperando que me den uno nuevo. Y espero que se ha asi y vaya bien.
Vorteile
Modelo muy guapo
Nachteile
Para el precio le faltan opciones como la opcion de espejo para poder ver tu movil android en la pantalla y asi tambien visualizar el google maps.
Diese Bewertung wurde für CE600BT Sistemas de vídeo para el coche verfasst
Datum der Benutzung 2019-06-26
Diese Bewertung wurde für CE600BT Sistemas de vídeo para el coche verfasst
Datum der Benutzung 2019-06-26