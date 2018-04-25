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Eingestellt

Auto-Audio/Videosystem

CE600BT/12

2.3

| (3) Bewertungen

Erleben Sie Live-Musik und -Videos im Auto

Der neue Philips CE600BT bringt alle wichtigen Funktionen mit sich, die Sie für ein hervorragendes Audio- und Videoerlebnis im Auto benötigen, darunter der 17,3 cm große WVGA-Bildschirm, der für perfekte Sicht sorgt, sowie ein fortschrittlicher DSP mit 24 Bit DAC für kristallklaren Sound.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Erleben Sie Live-Musik und -Videos im Auto

  • 17,3 cm (6,8") WVGA

  • DSP

  • Kabellose Suche und Wiedergabe

Music Zone für einstellbare ideale Hörposition ("Sweet Spot")

Music Zone für einstellbare ideale Hörposition ("Sweet Spot")

Die innovative Music Zone-Technologie von Philips ermöglicht es dem Fahrer und den Beifahrern, ihre Musik mit räumlicher Wirkung zu genießen, genauso wie der Künstler es beabsichtigt hat. Benutzer können ganz einfach den Musikbereich zwischen Fahrer und Beifahrern umschalten, um den besten akustischen Fokus im Auto zu erhalten. Eine Zonensteuerungstaste bietet drei vordefinierte Einstellungen – links, rechts und vorne (und alle) – damit Sie die Akustik einfach und dynamisch an Ihre Bedürfnisse anpassen können – allein oder mit Beifahrern.

DBE verbessert elektronisch die tiefen Töne

DBE verbessert elektronisch die tiefen Töne

Wenn Sie den DBB einschalten, werden die Bässe im Niedrigfrequenzbereich elektronisch unterstützt. Dadurch wird der Klang konsistenter wiedergegeben - insbesondere bei niedrigem Lautstärkepegel. Sie hören immer beeindruckende Bässe.

Perfekter Sitz, 2.0 DIN-Gehäuse

Perfekter Sitz, 2.0 DIN-Gehäuse.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.3

von 5

3

Bewertungen

5
3

25/04/2018

España

España

CE600BT

Hola buenas tardes, compré ayer el CE600BT pero cuando pongo la fecha de hoy me dice que es martes 25 de abril, va con un día de retraso e incluso hoy en la mañana todavía estaba la fecha de hoy, sabéis como solucionar este problema? Gracias por vuestra atención

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18/06/2017

España

España

Si pero tinen que mejorar el software

La única dificultada que le veo de momento y es muy importante es no poder ver en la pantalla la persona que te llama por teléfono. Lo demás es llevadero, pero ese detalle para mi es importante.

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26/07/2020

España

España

Falla alguna opcion como el bt

Lo compre por precio pero me decepciono alguna de sus funciones y sobre todo que algunas de ellas no funcionaban bien. Esperando que me den uno nuevo. Y espero que se ha asi y vaya bien.

Vorteile

Modelo muy guapo

Nachteile

Para el precio le faltan opciones como la opcion de espejo para poder ver tu movil android en la pantalla y asi tambien visualizar el google maps.

Diese Bewertung wurde für CE600BT Sistemas de vídeo para el coche verfasst

Datum der Benutzung 2019-06-26

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Datum der Benutzung 2019-06-26

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