Eingestellt
CED1910BT/12
Erleben Sie Live-Musik und -Videos im Auto
Der Philips CED1910BT bietet ein 15,7 cm (6,2") Farbdisplay zur Video- und Fotowiedergabe für ultimative Unterhaltung in Ihrem Auto. Genießen Sie Filme und Musik von mehreren Quellen, und verpassen Sie dank dem eingebauten Bluetooth®-Empfänger keinen Anruf.
15,7 cm (6.2") Touchscreen
Bluetooth
Der Philips Player ist kompatibel mit den meisten DVDs und CDs auf dem Markt. DVD+/-R nimmt die beiden handelsüblichen Formate für beschreibbare DVDs an. Ebenso kann DVD+/-RW beide Formate wiedergeben. Die Qualität einer SVCD (Super VideoCD) gibt dank der höheren Auflösung schärfere Bilder wieder als eine VCD. MPEG4 wurde entwickelt, um Videos in DVD-Qualität (MPEG-2) bei geringerer Datenübertragungsrate und kleineren Dateigrößen wiederzugeben. Der DivX-Codec ist eine fortschrittliche MPEG4-basierte Videokomprimierungstechnologie, die die Größe digitaler Videos verringert, während eine hohe Bildqualität beibehalten wird.
Das Philips CarStudio AV-System für das Auto bietet ein WVGA (800 x 480 Pixel) LCD-Display mit hoher Auflösung. Klar und hell liefert das Display schärfste Bilder auf einer intelligenten Benutzeroberfläche und ermöglicht die Videowiedergabe von verschiedenen Multimedia-Quellen. Auch für Diashows Ihrer Lieblingsfotos ist es bestens geeignet. Eine Auswahl an verschiedenen Hintergründen und Farbthemen bietet Ihnen die beste Atmosphäre in Ihrem Auto.
Die innovative FullSound-Technologie von Philips gibt akustische Details der komprimierten MP3-Musik realitätsgetreu wieder, wodurch sie erheblich verbessert wird. Für unvergessliche Musik ohne jegliche Störung. FullSound basiert auf einem Audio-Nachbearbeitungsalgorithmus und kombiniert die Erfahrung von Philips in der Wiedergabe von Musik mit der Leistungskraft der neuesten Generation digitaler Signalprozessoren (DSP). So erhalten Sie einen satteren Bass mit verbesserter Tiefenschärfe und Wirkung sowie eine glasklaren Sprach- und Instrumentenwiedergabe. Entdecken Sie Ihre komprimierte MP3-Musik neu! Die wirklichkeitsgetreue Klangqualität wird Sie mitreißen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.8
von 5
8
Bewertungen
ToniMontana1
04/10/2017
Suisse
Bien mais pourrait être mieux
Manque de performance, manque le dab+. Merci de me faire savoir si un adaptateur dab+ existe pour cet autoradio Philips CED1910BT.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CED1910BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CED1910BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst
ramar06
14/12/2015
France
Du bon et du moins bon
Produit bien fini, bon son, relativement simple d'utilisation. Mais notice trop succincte, mal traduite, incomplète, voire inexistante sur la partie GPS. Lorsque j'ai allumé mon GPS, c'est un logiciel TAKARA avec le gros logo TAKARA qui est une marque bas de gamme, déçu! Alors que j'avais lu sur un comparatif qu'il s'agissait d'une cartographie Tomtom. Manque un bouton d'accès direct à la caméra de recul.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CED1910BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CED1910BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst
Christopheur83
09/01/2018
France
Probleme de lecture video impossible de mettre le poste a jour et impossible d'avoir une réponse de votre part
Donc du coup j'ai un autoradio video qui lit les divx les dvd ect mais pas d'image que le son et pas de mise a jour comme decrit dans le bouquin pas de réponse de votre part donc dsl d'etre un peu decue
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CED1910BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CED1910BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst