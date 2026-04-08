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Mit dem XL-Zerkleinerer-Zubehör (1.000 ml) für diesen Philips Stabmixer können Sie große Mengen Fleisch, Kräuter, Nüsse, Käse, Schokolade und Zwiebeln in Sekunden zerkleinern.

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  • 8 April 2026

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