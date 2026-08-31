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OneBladeBartkamm 1 mm

CP0362

Bartkamm für OneBlade

Dieser Kammaufsatz ist für Ihren OneBlade geeignet und ermöglicht es Ihnen, Ihren Bart nach Ihren Wünschen zu schneiden und zu stylen. Garantierte Präzision für den Look, den Sie sich wünschen.

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Kompatible Produkte
OneBlade

OneBlade
Face

QP2724/14

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000, generalüberholt

MG9540/15R1

Multigroom series 9000

Multigroom series 9000
Generalüberholt, 12-in-1, Face, Hair und Body

MG9710/93R1

OneBlade First Shave

OneBlade First Shave
First Shave, generalüberholt

QP2515/16R1

OneBlade

OneBlade
Face generalüberholt

QP2520/25R1

OneBlade

OneBlade
Face generalüberholt

QP2520/60R1

OneBlade

OneBlade
Face + Body generalüberholt

QP2620/20R1

OneBlade

OneBlade
Face + Body generalüberholt

QP2620/25R1

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S7887/78

OneBlade 360

OneBlade 360
Face

QP2724/23

Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Bartkamm für OneBlade

  • grau

  • Länge: 1 mm

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