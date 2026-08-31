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CP0363
Bartkamm für OneBlade
Dieser Kammaufsatz ist für Ihren OneBlade geeignet und ermöglicht es Ihnen, Ihren Bart nach Ihren Wünschen zu schneiden und zu stylen. Garantierte Präzision für den Look, den Sie sich wünschen.
QP2724/14
MG9540/15R1
MG9710/93R1
QP2515/16R1
QP2520/25R1
QP2520/60R1
QP2620/20R1
QP2620/25R1
QP2724/23
QP2834/23
grau
Länge: 2 mm
Von Zeit zu Zeit benötigt dein Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.