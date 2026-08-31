CP9282/97
Steuern Sie Ihre Abgabe, folgen Sie Ihrem Milchfluss.
Stellen Sie die Intensität der Vakuumstufe durch Drücken des Griffs so ein, dass sie ihrem persönlichen Komfortgefühl entspricht.
Weiß
Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.