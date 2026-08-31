ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts

Philips Avent Breast PumpsSchaft für Membran

CP9285/97

Sorgt für die Saugleistung Ihrer Handmilchpumpe

Der Schaft erzeugt in Kombination mit der Silikonmembran das erforderliche Vakuum zum manuellen Abpumpen Ihrer Muttermilch.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Kompatible Produkte
Handmilchpumpe

Handmilchpumpe

SCF430/01

Handmilchpumpe

Handmilchpumpe

SCF430/13

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Sorgt für die Saugleistung Ihrer Handmilchpumpe

  • Weiß

Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Technische Daten

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 