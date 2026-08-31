CP9285/97
Sorgt für die Saugleistung Ihrer Handmilchpumpe
Der Schaft erzeugt in Kombination mit der Silikonmembran das erforderliche Vakuum zum manuellen Abpumpen Ihrer Muttermilch.
Weiß
Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.