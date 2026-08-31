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Eingestellt

Koaxial-Autolautsprecher

CSP615/00

Ihr mobiles Musiksystem

Spüren Sie Ihre Musik mit der Philips Autostereoanlage CSP615. Diese 16,5 cm 2-Wege-Lautsprecher liefern eine maximale Leistung von 210 W und bieten eine leichte Polypropylenmembran mit PEI-Soft-Kalotten-Hochtöner, damit Sie lebendige Musikdetails in klarem Sound genießen können.

Alle Vorteile anzeigen

mit 2-Wege-Stereo für lebendigen Sound

Ihr mobiles Musiksystem

  • 16,5 cm (6,5")

  • 2-Wege

  • 210 W Spitzenleistung

40 W RMS Leistungssteuerung

Leichte Polypropylenmembran für klare Tonwiedergabe

Leichte Polypropylenmembran für klare Tonwiedergabe

Innerhalb des Lautsprechers sitzt eine Membran auf einer Schwingspule zur Erzeugung einer Signalschwingung bei Empfang eines Eingangssignals. Hierdurch wird die Signalwelle in eine Schallwelle umgewandelt. Polypropylen ist einer der leichtesten Kunststoffe, die je entwickelt wurden, und stellt aufgrund seines Gewichts, seiner Festigkeit, Steifheit und Toleranz gegenüber hohen Temperaturen ein großartiges Material für Lautsprechermembranen dar. Diese Polypropylenmembranen liefern Musik in hoher Qualität, indem sie selbst aus kleinsten Schallsignalen einen klaren und lebendigen Sound erzeugen.

Empfindliche Stoffhülle für maximale Soundnuancen

Empfindliche Stoffhülle für maximale Soundnuancen

Eine sehr empfindliche Stoffhülle verbindet die Tieftonlautsprechermembran mit dem Lautsprecherrahmen, um ein Stoffhüllensystem zu bilden. Wenn ein Tonsignal die Membran innerhalb des Tieftonlautsprechers erreicht, bringt das Stoffhüllensystem die Membran wieder in die Position zurück, um ein anderes Tonsignal zu empfangen. Hierdurch kann der Tieftonlautsprecher jedes Signal mit nur minimalen Verzerrungen einfangen und für eine klare, weiche Soundwiedergabe sorgen, egal wie laut oder wie leise die Musik gespielt wird.

Technische Daten

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