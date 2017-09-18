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Genießen Sie Musik von Ihrem iPod/iPhone/iPad mit perfektem Sound
Tauchen Sie ein in großartigen Sound von diesem beeindruckenden Philips Dockingstation-System bestehend aus einem 2.1-Lautsprechersystem, einem leistungsstarken, integrierten Subwoofer und mit einer Ausgangsleistung von 120 W. Auf der Oberseite dieses eleganten und einzigartigen Lautsprechers befindet sich eine leicht zugängliche Dockingstation für iPod/iPhone/iPad.
Dockingstation für iPod/iPhone/iPad
Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone/iPad bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des tragbaren Geräts mit der Philips Anlage, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone/iPad bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.
Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.5
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
miguelin1995
18/09/2017
España
Muy bueno
El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC5070 sistema docking verfasst
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18/01/2012
France
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC5070 Station d'accueil verfasst
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BenB
10/04/2012
Nederland
strak design met goede geluidskwaliteit
easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC5070 dockinggeluidssysteem verfasst
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