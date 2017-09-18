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Eingestellt

Docking-Soundsystem

DC5070/10

4.5

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie Musik von Ihrem iPod/iPhone/iPad mit perfektem Sound

Tauchen Sie ein in großartigen Sound von diesem beeindruckenden Philips Dockingstation-System bestehend aus einem 2.1-Lautsprechersystem, einem leistungsstarken, integrierten Subwoofer und mit einer Ausgangsleistung von 120 W. Auf der Oberseite dieses eleganten und einzigartigen Lautsprechers befindet sich eine leicht zugängliche Dockingstation für iPod/iPhone/iPad.

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Begeistert von Sound

Genießen Sie Musik von Ihrem iPod/iPhone/iPad mit perfektem Sound

  • Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones/iPads

Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones/iPads

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone/iPad bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des tragbaren Geräts mit der Philips Anlage, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone/iPad bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

18/09/2017

España

España

Muy bueno

El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC5070 sistema docking verfasst

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Diese Bewertung wurde für DC5070 sistema docking verfasst

18/01/2012

France

France

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Diese Bewertung wurde für DC5070 Station d'accueil verfasst

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10/04/2012

Nederland

Nederland

strak design met goede geluidskwaliteit

easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC5070 dockinggeluidssysteem verfasst

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