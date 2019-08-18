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Eingestellt

Docking-Entertainment-System

DC570/12

4.7

| (11) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

Hören Sie Ihre iPod-Musik laut mit erstklassigem Sound

Mit dem supereleganten Docking-Entertainment-System DC570 von Philips können Sie die Lieblingsmusik Ihres iPods überall im Haus genießen. Das elegante Design nimmt nur wenig Platz in Anspruch und liefert unglaublich leistungsstarken Hi-Fi-Sound über den integrierten Subwoofer.

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mit Tower-Lautsprechern

Hören Sie Ihre iPod-Musik laut mit erstklassigem Sound

Leistungsstarker Hi-Fi-Sound für raumfüllende Klangstärke

Leistungsstarker Hi-Fi-Sound für raumfüllende Klangstärke

2.1-System mit integriertem Subwoofer

100 W RMS Gesamtausgangsleistung

100 W RMS Gesamtausgangsleistung

RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.7

von 5

11

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

18/08/2019

España

España

Buen sonido y buen diseño

Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC570 sistema docking verfasst

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02/09/2018

Danmark

Danmark

Ekstrem god højtaler der spiller sublimt godt og højt

Bedste højtaler med dette tidsløse design. Philips er bare godt.

Diese Bewertung wurde für DC570 docking-underholdningssystem verfasst

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07/11/2012

España

España

Increíble

Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC570 sistema docking verfasst

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