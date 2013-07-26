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DCM580/12
Sound Tower
Genießen Sie einen räumlichen, eindringlichen Sound mit dem Docking-System DC580 von Philips. Das System im Tower-Design unterstützt iPhones/iPods, CDs und USB-Geräte. Durch die LivingSound-Technologie wird der Klang gleichmäßig im Raum verteilt und so ein optimales Hörerlebnis geschaffen.
RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
4.1 Kanal-Lautsprechersystem mit integriertem Subwoofer
Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
3.9
von 5
70
Bewertungen
Hubsi
26/07/2013
Österreich
Tolles Produkt!
Gelungenes Design und gutes Preis Leistungsverhältnis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM580 Dockingstation für iPhone/iPod verfasst
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gia73
15/07/2012
Suisse
hammer design - hammer leistung!
top gerät - es ist sehr elegant und hat wirklich power!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Mzungu
15/07/2012
Suisse
Top Produkt! Sehr empfehlenswert!
Sehr guter Klang und einfache Bedienung? Auch immer top die updates!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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