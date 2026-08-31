Eingestellt
DLC1501A/00
USB-C auf USB-Adapter
Ermöglicht eine Verbindung von USB auf Ihren Typ-C-Anschluss. Verwandeln Sie jeden USB-C-Anschluss in einen USB-A-Anschluss und schließen Sie eine Vielzahl von USB-A-Geräten an, darunter externe Festplatten, Telefone, Mäuse, Drucker und mehr.
USB 3.0
Unterstützt USB 3.0, 5 Gbit/s High-Speed-Datenübertragungsrate.
Dank des schlanken und ergonomischen Designs passt es problemlos überall hin.
Die flexible Konstruktion ermöglicht ein einfaches Anbringen und Abnehmen.
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