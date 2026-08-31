ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Verpackungsfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Verpackungsfoto

Eingestellt

3-in-1-Kabel: Lightning, USB-C, Micro-USB

DLC3104T/00

3-in-1-Kabel

Micro-USB-, USB-C- und Lightning-Anschluss an einem einzigen Kabel. Sie benötigen nur dieses eine Kabel für alle Ihre mobilen Geräte.

Alle Vorteile anzeigen

3-in-1-Kabel

  • Synchronisieren und Aufladen

  • 1,2 m

Ein hilfreiches Zweit- oder Ersatzkabel für alle Fälle

Sie können es überallhin mitnehmen, an Ihrem Schreibtisch aufbewahren oder dadurch ein verloren gegangenes Kabel ersetzen, sodass Sie immer eine Verbindung herstellen oder Ihr Gerät bei Bedarf aufladen können.

Kompatibel mit Ihren bereits vorhandenen USB- oder Autoladegeräten

Kompatibel mit bereits vorhandenen USB-fähige Stromquellen – zu Hause, im Auto oder am Computer – für einfaches Laden jederzeit.

Ein hilfreiches Zweit- oder Ersatzkabel für Apple Lightning-Kabel

Ein hilfreiches Zweit- oder Ersatzkabel für Apple Lightning-Kabel

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration