Eingestellt
DLC3104V/00
USB-A-auf-Lightning-Kabel
Schließen Sie Ihr iPhone Ihr MacBook an, um Musik, Apps, Fotos, Updates usw. zu synchronisieren. Gleichzeitig können Sie Ihr Gerät aufladen. Kompatibel mit Ihrem vorhandenen USB-Ladegerät oder Autoladegerät – perfekt als Zwei- oder Ersatzkabel.
Synchronisieren und Aufladen
1,2 Meter
Sie können es überallhin mitnehmen, an Ihrem Schreibtisch aufbewahren oder dadurch ein verloren gegangenes Kabel ersetzen, sodass Sie immer eine Verbindung herstellen oder Ihr Gerät bei Bedarf aufladen können.
Kompatibel mit bereits vorhandenen USB-fähige Stromquellen – zu Hause, im Auto oder am Computer – für einfaches Laden jederzeit.
Bewertungen