Eingestellt
DLC3106V/00
USB-A-auf-Lightning-Kabel
Schließen Sie Ihr iPhone Ihr MacBook an, um Musik, Apps, Fotos, Updates usw. zu synchronisieren. Gleichzeitig können Sie Ihr Gerät aufladen. Kompatibel mit Ihrem vorhandenen USB-Ladegerät oder Autoladegerät – perfekt als Zwei- oder Ersatzkabel.
Synchronisieren und Aufladen
2 m
Ein hilfreiches Zweit- oder Ersatzkabel für Apple Lightning-Kabel
Kompatibel mit bereits vorhandenen USB-fähige Stromquellen – zu Hause, im Auto oder am Computer – für einfaches Laden jederzeit.
Unterstützt USB 2.0 High-Speed, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
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