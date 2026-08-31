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Eingestellt

Telefonhalterung

DLK3425NB/00

Magnet-Autohalterung

Ermöglichen Sie eine Anpassung um 360 Grad mit der verstellbaren Kugelkopfhalterung. Befestigen Sie die Halterung sicher am Lüftungsschlitz des Fahrzeugs. Die magnetische Oberfläche sorgt für eine sichere Befestigung Ihres iPhones. (iPhone 12 oder 13 mit Magnethalterung)

Alle Vorteile anzeigen

Für den Lüftungsschlitz

Magnet-Autohalterung

  • Belüftungsschlitz

  • Magnetsaugkraft

  • für die iPhone Serien 12 und 13

Leicht zugänglich durch die 360°-Drehung

Diese Halterung lässt sich um 360° drehen. So können Sie Ihr Gerät vertikal oder horizontal positionieren, damit es leicht zugänglich ist, und Sie das Gerät im Blick haben.

Schnelles und leichtes Anschließen

Diese Tasche weist einen entfernbaren Bodenteil auf, der ein schnelles und leichtes Anschließen des Geräts ermöglicht, während es weiter in der Tasche geschützt bleibt.

Freisprechkomfort mit Ihrem Bluetooth-Headset

Mit dieser Halterung befestigen Sie Ihr iPhone im Auto, um mit Ihrem Bluetooth-Headset den Komfort einer Freisprecheinrichtung zu genießen.

Technische Daten

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