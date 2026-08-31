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Eingestellt

Auto- und Schreibtischhalterung

DLK3532Q/00

Autohalterung mit kabelloser Qi-Ladefunktion

Sichern Sie Ihr Mobiltelefon mit der Schnappverriegelung, mit Gelenkarm für Schwenk- und Neigebewegungen.

Alle Vorteile anzeigen

Mit Schnappverriegelung für einfaches Einrasten des Telefons

Autohalterung mit kabelloser Qi-Ladefunktion

  • 10 W

  • Kabellose Qi-Ladefunktion

Halterungssystem für das Armaturenbrett

Dieses Halterungssystem wird an den Lüftungsschlitzen in Ihrem Auto befestigt. So sitzt Ihr Gerät sicher und ist leicht zugänglich, wenn Sie unterwegs sind.

Schnelles kabelloses Laden mit 10 W

Für eine Ladeleistung von 10 W ist ein Quick Charge-Ladegerät erforderlich. Es identifiziert den Ladestandard Ihres Wandladegeräts oder der Steckdosenleiste, um eine schnellere automatische Aufladung zu ermöglichen.

Für einfaches Anbringen und Entfernen des Geräts mit einer Hand

Zwei erweiterbare Arme für einfaches Anbringen und Entfernen des Geräts mit einer Hand

Technische Daten

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