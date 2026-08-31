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Eingestellt

Selfie-Stick

DLK3605L/00

Einfacher und praktischer Selfie-Stick

Das Produktgehäuse verfügt über einen verschiebbaren und einziehbaren Griff, der sich leicht in ein Stativ sowie eine Fernbedienung, die vom Gehäuse abgenommen werden kann. Winkelverstellbar, weiteres Sichtfeld.

Alle Vorteile anzeigen

Ein-Tasten-Bedienung

Einfacher und praktischer Selfie-Stick

Klappbarer Stecker für optimale Tragbarkeit

Der Stecker ist so konzipiert, dass er eingeklappt werden kann, wenn er nicht gebraucht wird. Auf diese Weise ist er noch einfacher zu transportieren.

Schlankes, tragbar. Design

Das kompakte, elegante Design ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten stets bei sich zu haben. So haben Sie Ihre Multimedia-Dateien und Dokumente griffbereit, wenn Sie sie benötigen.

Technische Daten

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