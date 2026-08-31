ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Alternatives Produktfoto
  • Verpackungsfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Alternatives Produktfoto
  • Verpackungsfoto

Eingestellt

USB-C-Hub

DLK5528C/00

USB-C 3.1, Hub zum Erweitern auf 5 Anschlüsse, Mini-HUB

Ein vielseitiger USB-C 3.1-Anschluss erweitert sich auf 5: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0-Buchsen mit 5 Gbit/s Übertragungsgeschwindigkeit. Typ-C max. 100 W Ausgangsleistung. USB-A A max. 17 W Ausgangsleistung.

Alle Vorteile anzeigen

USB-C 100 W Ausgangsleistung

USB-C 3.1, Hub zum Erweitern auf 5 Anschlüsse, Mini-HUB

  • USB 3.1 Typ-C

  • USB 3.0

  • PD3.0

Mehrere USB-C- und USB-A-Anschlüsse

Dank mehrerer USB-C- und USB-A-Anschlüsse können Sie Ihr MacBook/MacBook Pro oder ein anderes USB-C-fähiges Gerät erweitern, um alle USB-Geräte anzuschließen, während sie über ein USB-C-Ladegerät aufgeladen werden.

HDMI-Ausgang für digitale, hochauflösende Video- und digitale Audiodaten

HDMI-Ausgang für digitale, hochauflösende Video- und digitale Audiodaten

Über HDMI werden digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. HDMI ist komplett rückwärtskompatibel mit DVI.

Unterstützt USB 3.0-Datenübertragung

Unterstützt USB 3.0, 5 Gbit/s High-Speed-Datenübertragungsrate.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration