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Kabellose Mikrofone

DLM3401SP/00

Toller Sound für Unterhaltung

Mit einem einfachen, dynamischem 2,4-GHz-Mikrofon und wiederaufladbarem Empfänger. 4-Stufen-Regler für die Stimmverstärkung. Kompatibel mit allen Party-Lautsprechern und Audiosets. 6,3-auf-3,5mm-Adapter im Lieferumfang enthalten.

Alle Vorteile anzeigen

Verbesserte EQ-Einstellung zur Steigerung der Stimmwiedergabe.

Toller Sound für Unterhaltung

  • Dynamisches Mikrofon

  • 2,4 GHz kabellos

  • Wiederaufladbarer Empfänger

  • Steuerung der Stimmempfindlichkeit

Einstellbare Regelung der Stimmempfindlichkeit

Ermöglicht die mühelose Anpassung der Stimmlautstärke an die Hintergrundmusik direkt am Mikrofon.

Mit allen Partylautsprechern und Audioanlagen kompatibel

Ein 6.3-mm-auf-3.5-mm-Audioadapter ist inklusive und macht das Gerät für alle Audio-Eingangsbuchsen von Lautsprechern und Audioanlagen geeignet.

Dynamisches Mikrofon

Bietet einen breiten Frequenzgang und ist damit ideal für beides: Gesangs- und Instrumentaldarbietungen.

Technische Daten

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