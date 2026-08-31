Toller Sound für Unterhaltung

Mit einem einfachen, dynamischem 2,4-GHz-Mikrofon und wiederaufladbarem Empfänger. 4-Stufen-Regler für die Stimmverstärkung. Kompatibel mit allen Party-Lautsprechern und Audiosets. 6,3-auf-3,5mm-Adapter im Lieferumfang enthalten.