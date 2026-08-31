DLM3401SP/00
Toller Sound für Unterhaltung
Mit einem einfachen, dynamischem 2,4-GHz-Mikrofon und wiederaufladbarem Empfänger. 4-Stufen-Regler für die Stimmverstärkung. Kompatibel mit allen Party-Lautsprechern und Audiosets. 6,3-auf-3,5mm-Adapter im Lieferumfang enthalten.
Dynamisches Mikrofon
2,4 GHz kabellos
Wiederaufladbarer Empfänger
Steuerung der Stimmempfindlichkeit
Ermöglicht die mühelose Anpassung der Stimmlautstärke an die Hintergrundmusik direkt am Mikrofon.
Ein 6.3-mm-auf-3.5-mm-Audioadapter ist inklusive und macht das Gerät für alle Audio-Eingangsbuchsen von Lautsprechern und Audioanlagen geeignet.
Bietet einen breiten Frequenzgang und ist damit ideal für beides: Gesangs- und Instrumentaldarbietungen.
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