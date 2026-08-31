Eingestellt
DLN1720/10
Praktische gepolsterte Hülle,
Diese verstärkte Hülle bietet nicht nur umfassenden Schutz und optimale Funktionalität, sie verfügt außerdem über eine Polsterung, die als Standfuß dient. So können Sie freihändig Inhalte auf Ihrem Gerät im Hoch- oder Querformat anzeigen. Die schlanke Innenhülle ist abnehmbar und bietet unauffälligen Schutz für unterwegs.
für Ihr iPad
Das weiche Stofffutter dieser Tasche schützt die Oberfläche Ihres Geräts, wenn es sich in der Tasche befindet.
Diese Hülle besteht aus attraktivem und strapazierfähigem Kunstleder und bietet somit Schutz und Eleganz.
Da eine schlanke Hülle für den Schutz unterwegs manchmal schon ausreicht, ist die Innenhülle, die einfach in Ihre Tasche oder Ihren Rucksack passt, für unterwegs abnehmbar.