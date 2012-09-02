iPad-Hülle für komfortablen Transport

Nehmen Sie Ihr iPad dank unserer Hülle mit drei Schutzschichten bequem überall mit hin. Ihr schlankes Design besteht aus einem speziell strukturierten Schaum, der Stöße absorbiert und für zusätzlichen Schutz sorgt. Das flusenfreie Innenfutter schützt vor Kratzern und reinigt Ihr Gerät.