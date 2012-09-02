Eingestellt
iPad-Hülle für komfortablen Transport
Nehmen Sie Ihr iPad dank unserer Hülle mit drei Schutzschichten bequem überall mit hin. Ihr schlankes Design besteht aus einem speziell strukturierten Schaum, der Stöße absorbiert und für zusätzlichen Schutz sorgt. Das flusenfreie Innenfutter schützt vor Kratzern und reinigt Ihr Gerät.
für iPad 2
Diese Tasche bietet Ihrem Gerät nicht nur optimalen Schutz, sondern auch eine gewisse Eleganz
Diese Hülle bietet kompakten Schutz. So können Sie Ihr Gerät in Ihrer Tasche oder in Ihrem Rucksack auch unterwegs geschützt transportieren.
Dank des praktischen und schicken Designs passt die Hülle zu allem.