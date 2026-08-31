Eingestellt
DLN1763/10
Schützten Sie Ihr iPad auch unterwegs besonders stilvoll
Diese stilvolle gepolsterte Kunstlederhülle mit robustem Material und Verschluss lässt sich ganz einfach in einen Standfuß verwandeln, sodass Sie Inhalte auch freihändig ansehen können. Im Inneren sorgen das weiche Futter und die integrierte Halterung für sicheren Schutz für Ihr iPad, auch unterwegs.
für iPad 2
Schützen Sie Ihr Gerät damit auch unterwegs, oder verwenden Sie die Tasche für zusätzlichen Schutz beim Transport in einer Tasche oder einem Rucksack.
Die Folio-Hülle schützt Ihr gesamtes Gerät mit einer Abdeckung, die sich leicht öffnen lässt, um bei Bedarf einfachen Zugriff zu gewährleisten.
Der Sicherheitsverschluss lässt sich in einen Standfuß verwandeln, sodass Sie auf jeder ebenen Oberfläche auch bequem freihändig Inhalte ansehen können.
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