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Eingestellt

Folio-Hülle

DLN1763/10

Schützten Sie Ihr iPad auch unterwegs besonders stilvoll

Diese stilvolle gepolsterte Kunstlederhülle mit robustem Material und Verschluss lässt sich ganz einfach in einen Standfuß verwandeln, sodass Sie Inhalte auch freihändig ansehen können. Im Inneren sorgen das weiche Futter und die integrierte Halterung für sicheren Schutz für Ihr iPad, auch unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

mit einer Folio-Hülle, die zum Standfuß wird

Schützten Sie Ihr iPad auch unterwegs besonders stilvoll

  • für iPad 2

Tragetasche kann einzeln o. als zusätzl. Schutz in Tasche verwendet werden

Schützen Sie Ihr Gerät damit auch unterwegs, oder verwenden Sie die Tasche für zusätzlichen Schutz beim Transport in einer Tasche oder einem Rucksack.

Folio-Hülle

Die Folio-Hülle schützt Ihr gesamtes Gerät mit einer Abdeckung, die sich leicht öffnen lässt, um bei Bedarf einfachen Zugriff zu gewährleisten.

Verschluss wird zum praktischen Standfuß

Der Sicherheitsverschluss lässt sich in einen Standfuß verwandeln, sodass Sie auf jeder ebenen Oberfläche auch bequem freihändig Inhalte ansehen können.

Technische Daten

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