Eingestellt
DLN1765/10
Praktische gepolsterte Hülle,
Diese verstärkte Hülle bietet nicht nur umfassenden Schutz und optimale Funktionalität, sie verfügt außerdem über eine Polsterung, die als Standfuß dient. So können Sie freihändig Inhalte auf Ihrem Gerät im Hoch- oder Querformat anzeigen. Die schlanke Innenhülle ist abnehmbar und bietet unauffälligen Schutz für unterwegs.
für iPad 2
Die abnehmbare Innenhülle kann für verschiedene Freihandansichten entweder im Hoch- oder Querformat verwendet werden.
Diese Hülle bietet eine weiche Polsterung, um das empfindliche Display auf der Vorderseite Ihres Geräts zu schützen.
Das Innenpolster der Hülle ist mit leichten Ausbuchtungen versehen, und bietet Ihnen mehrere Optionen für Ihren idealen Betrachtungswinkel.
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