Schlanke und leistungsstarke Powerbank

Große Kapazität von 10.000 mAh mit sicherem Lithium-Polymer-Akku. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Mit USB-C 3A Schnellladung und Dual USB-A können Sie Ihr neuestes Gerät aufladen.