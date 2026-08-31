ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Leistungsstarke Powerbank
  • Leistungsstarke Powerbank
  • Leistungsstarke Powerbank
  • Leistungsstarke Powerbank
  • Leistungsstarke Powerbank
  • Leistungsstarke Powerbank

USB-Powerbank

DLP1930CW/00

Leistungsstarke Powerbank

Erhalten Sie jederzeit und überall Strom. 30.000 mAh große Kapazität für mehr als eine vollständige Ladung. 3 USB-Anschlüsse mit USB-A und USB-C. Schnelles Aufladen mit USB-C PD 3.0, max. 20 W Ausgangsleistung oder USB-A-Anschluss mit QC 3.0, max. 18 W Ausgangsleistung.

Alle Vorteile anzeigen

mit einem tragbaren Reserve-Power Pack

Leistungsstarke Powerbank

  • 30.000 mAh

  • USB-A- und -C-Ladeanschlüsse

  • QC 3.0 und Power Delivery

  • Weiß

Funktioniert überall, selbst dort, wo keine Stromversorgung verfügbar ist

Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.

Laden Sie Ihre Geräte mehrfach unterwegs auf

Mit dieser tragbaren Stromquelle können Sie mehr als zwei vollständige Ladezyklen unterwegs durchführen. Sie können es auf Reisen mitnehmen und verfügen so jederzeit über Strom.

LCD-Display für die Betriebsanzeige

LCD-Display für die Betriebsanzeige

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration